Mouse Logitech da gaming al 47%, il super sconto è su Amazon

Tra i dispositivi più amati dai gamer cioè sicuramente il mouse. Trovare quello giusto che possa fare al caso proprio con caratteristiche tecniche esclusive, non è semplice, soprattutto in virtù dei prezzi di vendita spesso proibitivi. Oggi però grazie ad Amazon potrebbe essere giunta una soluzione davvero straordinaria, ancora una volta rappresentata dal marchio Logitech.

Con il 47% di sconto infatti è tornato disponibile il G G502 Hero, un prodotto dalle prestazioni elevate che tutti possono utilizzare. Ricordiamo che si tratta di un mouse cablato. Con il grande sconto che porta il prezzo quasi alla metà, il costo finale del mouse sarà di 49 € con due anni di garanzia e con spedizione entro il 12 gennaio.

Il mouse G G502 Hero di Logitech è in sconto, le specifiche

Questo mouse di Logitech è uno dei migliori e non ci sono dubbi. Il sensore HERO 25K e la possibilità di affidarsi a ben 25.600 DPI sono solo alcune delle caratteristiche eccezionali di questo prodotto. I pulsanti a disposizione sono 11 e tutti programmabili, mentre i pesi sono regolabili.

