Mouse Logitech da GAMING in super sconto, costa solo 39 EURO

Gli amanti del gaming avranno certamente sgranato gli occhi di fronte a questa offerta: il mouse Logitech G G502 è in sconto su Amazon. Le offerte di primavera comportano una riduzione del prezzo del 13%.

Chiunque volesse acquistarlo, può farlo per un prezzo di soli 39,99 €. Da ricordare che il prezzo originale era di 92,99 €.

Il mouse G G502 HERO di Logitech costa il 13% in meno solo su Amazon

Il Logitech G G502 è uno dei mouse più acquistati in assoluto soprattutto su Amazon, grazie al suo sensore HERO 25K. Con 25.600 DPI, LED RGB, 11 pulsanti programmabili e pesi regolabili in base alle proprie esigenze, non può fare altro che pagare l’utente finale.

Trovare prestazioni così interessanti con un mouse che costa così poco è sorprendente ma in realtà a garantire è il marchio. Già leggendo “Logitech” gli utenti si illuminano e sanno di star facendo l’acquisto giusto. Di giusto c’è anche il momento, siccome le offerte di primavera capitano una volta all’anno. Il prezzo di questo prodotto lo porta ad essere ancora una volta quello più acquistato soprattutto dagli amanti del gaming. I suoi punti di forza stanno certamente nei tanti pulsanti, nella memoria integrata e anche nelle prestazioni elevate che garantiscono sessioni di gioco ad alta intensità.

Con lo sconto di oggi pari al 13%, è possibile portare a casa questo straordinario dispositivo per un costo totale di 39,99 €. Amazon assicura la spedizione in un giorno e anche la presenza di due anni di garanzia. Da ricordare che solo lo scorso mese sono state vendute più di 1500 unità e che nella pagina di acquisto ci sono più di 40.800 votazioni positive.