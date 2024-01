Mouse Logitech ergonomico SCONTO folle: ne restano pochissimi pezzi oggi, APPROFITTANE subito

Se lavori tanto in smart working, allora non puoi non portarti a casa questo mouse svenduto e anche di livello. Sopratutto oggi, che ti puoi portare a casa il mouse ergonomico a soli 77,97€, prezzo davvero ridicolo. Corri immediatamente su Amazon, sta per terminare.

Ogni gamer, o smart worker vuole un mouse perfetto per le sessioni di gioco e lavoro, ecco perché questo fa decisamente al caso tuo. Corri immediatamente su Amazon e aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai al suo minimo storico, con sconto pazzo del 5%!

Logitech Mx Mouse Verticale Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth

Questo mouse è perfetto per giocare ai tuoi videogames che tanto ami oppure per lavorare anche 8 ore al giorno. Si tratta di un mouse davvero shock, e conta che ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili oggi su Amazon.

La posizione naturale della mano quando utilizzi MX Vertical ‎riduce lo sforzo muscolare del 10% e favorisce una postura più ergonomica, mantenendo ‎alte prestazioni. Mouse bluetooth con esclusivo angolo di 57° riduce pressione sul polso, affaticamento muscolare, migliora la postura e il pollice riposa ‎comodamente sul supporto.

Tracciamento Ottico Avanzato Con Sensore Alta Precisione: Il tracciamento riduce di 4 volte il ‎movimento della mano rispetto a un mouse classico 1000DPI. Cambia la velocità del cursore ‎con un pulsante. Prestazioni Elevate: Easy-Switch e Flow consentono di controllare più computer, ‎Windows, Mac, personalizzare pulsanti, impostare applicazioni e regolare velocità del ‎cursore con Logitech Options.

Questa offerta è davvero pazza, quindi non dovresti davvero fartela sfuggire. Oggi, trovi questo mouse ad un prezzo ridicolo. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.