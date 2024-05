In termini di rapporto qualità-prezzo, il Logitech G G305 LIGHTSPEED forse non ha rivali. Il mouse wireless da gaming è preciso, leggero e veloce (12.000 DPI) e per questo motivo è perfetto tanto per i videogiochi quanto per l’editing e la programmazione 3D, due attività dove la precisione è fondamentale.

Ebbene, oggi il dispositivo Bluetooth (il ricevitore è incluso) passa da 74,99 euro a soli 34,99 euro grazie allo sconto del 53% sul prezzo di listino.

Performance strepitose per il mouse di Logitech con tecnologia LIGHTSPEED (-53%)

La chiave del successo del G305 risiede nella tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech. Offrendo una latenza inferiore a 1 ms e una connettività ultra-stabile, la LIGHTSPEED elimina i ritardi e le incertezze che possono compromettere le prestazioni di gioco. Che sia un FPS o un MOBA, il G305 risponderà ai comandi con la massima precisione.

Il cuore del G305 è il sensore HERO, un trasduttore ottico di ultima generazione che offre un tracking impeccabile e una sensibilità regolabile da 100 a 12.000 DPI. Il sensore HERO garantisce una precisione millimetrica anche nei movimenti più rapidi e complessi.

Nonostante le sue elevate prestazioni, il G305 vanta una durata della batteria eccezionale fino a 250 ore con una singola batteria AA. Con il software Logitech G HUB, poi, è possibile personalizzare ulteriormente le impostazioni: assegnare macro ai pulsanti, regolare la sensibilità DPI, creare profili di gioco personalizzati e molto altro ancora.

Considerando soprattutto lo sconto odierno, il Logitech G G305 LIGHTSPEED si presenta come un’opzione eccellente per i gamer che cercano un mouse wireless performante senza dover spendere cifre esorbitanti. Con una combinazione imbattibile di tecnologia wireless LIGHTSPEED, sensore HERO di ultima generazione e durata della batteria eccezionale, il G305 è un mouse che non delude.