Mouse Logitech, SCONTO 45%: quando la semplicità è affidabile

Il Logitech M185 è un mouse wireless semplice e versatile, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante senza spendere troppo. A proposito del prezzo, questo mouse perfetto per l’utilizzo quotidiano in ufficio, a casa o in viaggio, oggi costa solo 9,91€ grazie allo sconto Amazon del 45%.

Performance precise e affidabili ad un prezzo contenuto: il mouse Logitech costa meno di 10€

Leggero e compatto, quello di Logitech è un mouse entry-level solido e che garantisce buone prestazioni. L’M185 utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che offre una connessione stabile e affidabile con un raggio di azione fino a 10 metri.

Per utilizzarlo, è sufficiente inserire il piccolo ricevitore USB nella porta USB del computer e il mouse sarà immediatamente operativo. Il fatto che il ricevitore sia molto compatto rende questo articolo ideale per l’utilizzo con laptop o notebook, poiché può essere lasciato inserito senza ingombrare.

Dal punto di vista del design, il Logitech M185 è dotato di tre pulsanti e di una rotella di scorrimento, che consente di navigare facilmente attraverso documenti e pagine web. I pulsanti destro e sinistro hanno un feedback tattile chiaro e reattivo, mentre la rotella di scorrimento permette di scorrere rapidamente senza sforzo.

Il mouse M185 è alimentato da una singola batteria AA, che offre un’autonomia fino a 12 mesi, a seconda dell’uso.

La periferica, infine, è compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, il che lo rende adatto a una vasta gamma di utenti. È un mouse plug-and-play, il che significa che non è necessario alcun software aggiuntivo per installarlo o utilizzarlo. Basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo immediatamente.