Logitech è da anni ormai un punto di riferimento sia per gli utenti Windows e Mac che per gli appassionati di videogiochi. L’azienda propone soluzioni per tutte le tasche senza però mai compromettere la qualità del prodotto finale. Un esempio è il mouse M330 Silent Plus, una periferica di fascia media che restituisce prestazioni precise e un’ottima autonomia.

Se è di tuo interessi, allora devi sapere che in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon il dispositivo costa solo 23,99 euro, ovvero il 50% in meno (il prezzo di listino è di 47,99€). E la spedizione è compresa nel prezzo.

Preciso, silenzioso e a metà prezzo: il mouse Logitech M330 Silent Plus è imperdibile su Amazon

Il mouse Logitech ha un design ambidestro, comodo quindi sia per gli utenti destri che mancini. La forma è ergonomica e si adatta perfettamente alla mano, garantendo una presa salda e confortevole anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Il punto di forza del M330 Silent Plus, come suggerito anche dal nome, è la sua silenziosità. I tasti sono stati progettati per ridurre al minimo il rumore di click, rendendolo ideale per ambienti silenziosi come biblioteche o uffici condivisi. La rotellina di scorrimento è anch’essa silenziosa e offre un feedback tattile preciso.

Il mouse ha un sensore ottico con una risoluzione di 1000 DPI, che offre un tracciamento preciso e fluido. Questa non è regolabile, ma per la maggior parte degli utenti sarà più che sufficiente.

Altro vantaggio è che il M330 Silent Plus è un mouse plug-and-play, il che significa che non richiede l’installazione di alcun software o driver per funzionare. Basta inserire il ricevitore USB nano in una porta USB-A del proprio computer e l’unità è pronta all’uso.

Compatibile con Windows, macOS e anche Chrome OS, il mouse è alimentato da una singola batteria AA che offre un’autonomia di due anni (in media).