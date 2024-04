Il mouse Logitech wireless taglia L è REGALATO su Amazon

Quando su una periferica Logitech c’è la possibilità di risparmiare addirittura il 52%, non bisogna perdere nemmeno un secondo. La super promo oggi è attiva sul mouse wireless Signature M650 L, con una forma ergonomica che si adatta perfettamente al palmo della mano. Con lo sconto Amazon, il mouse costa solo 25,99 euro, spedizione compresa.

Comfort e precisione: il mouse Logitech è scontato del 52% su Amazon

Il Logitech Signature M650 L è un mouse wireless pensato per offrire comfort, precisione e silenziosità agli utenti con mani grandi o per tutti coloro che desiderano una periferica dalle dimensioni più generose. Le dimensioni della “taglia” L (quella oggi in offerta) sono 110 x 74 x 68 mm, il peso è invece di 135 grammi.

Il comfort è garantito non solo dalla forma ergonomica, ma anche dai materiali impiegati. La parte superiore del mouse è rivestita in gomma morbida di ottima qualità, i lati sono invece in plastica liscia. La rotellina di scorrimento, nota come SmartWheel nel caso di Logitech, è in gomma zigrinata, così da offre un grip migliore.

Sfruttando la tecnologia proprietaria SilentTouch, i clic generano un rumore ridotto del 90% rispetto ai mouse tradizionali. Sul lato sono presenti anche due pulsanti aggiuntivi personalizzabili tramite il software Logitech Options+, disponibile sia su Windows che su macOS. Le combinazioni più gettonate sono indietro/avanti e copia/incolla.

La batteria è certamente uno dei punti di forza: con una sola batteria AA (inclusa), l’autonomia è di ben 24 mesi. L’utile indicatore LED, poi, informa l’utente sull’autonomia della batteria residua.

Il mouse è compatibile con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android e si collega tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt.