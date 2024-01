Mouse wireless Lenovo 300 a prezzo REGALO su Amazon (-40%)

Il Lenovo 300 è un mouse wireless compatto, di buona qualità costruttiva, compatibile sia con Windows che macOS e – soprattutto – oggi davvero conveniente per le tue tasche. Grazie allo sconto Amazon del 40%, la periferica Bluetooth costa solo 9,81€, spedizione compresa. E con il suo acquisto si ottiene anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

Rapporto qualità-prezzo imbattibile per il mouse Bluetooth Lenovo 300

Il mouse Lenovo 300 vanta un design compatto che lo rende facile da trasportare in una borsa o in uno zaino. È l’ideale dunque da abbinare ad un laptop e da portare in giro, all’università o in un ufficio, ad esempio. La periferica ha un profilo basso, cosa che lo rende comodo da usare per lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Il dispositivo è dotato di un sensore ottico da 1000 DPI che si traduce in un controllo preciso. È perfetto per navigare in rete, lavorare e – per i gamer che non hanno pretese – giocare. Il mouse ha anche la classica rotellina di scorrimento, che consente di scorrere facilmente tra le pagine o i file. Oltre ai due principali (sinistro e destro), non prevede tasti aggiuntivi.

Il mouse si collega al computer (Windows, macOS) tramite una connessione wireless a 2,4 GHz affidabile e con una portata fino a 10 metri. Il ricevitore nano USB-A è incluso nella confezione. La periferica è alimentato da una batteria AAA, che dura fino a 12 mesi con una singola carica.

Il Lenovo 300 Wireless Compact non ha particolare forma e può essere utilizzato sia da utenti destrimani che mancini. Il mouse è anche dotato di un pulsante di accensione/spegnimento che consente di risparmiare batteria quando non è in uso.

