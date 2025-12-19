Mozilla risponde alle critiche: l'AI su Firefox sarà opzionale

Mozilla ha deciso di rispondere ufficialmente alle critiche massive riguardanti i piani per le future funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di Firefox.

L’azienda ha confermato l’intenzione di introdurre un meccanismo di disattivazione totale, denominato internamente “kill switch“, che permetterà agli utenti di avere il pieno controllo sul software e rimuovere ogni componente AI qualora lo desiderino.

Firefox con AI: il piano che non piace

La controversia è nata dopo che il nuovo CEO, Anthony Enzor-DeMeo, ha svelato la sua visione di trasformare Firefox in un “moderno browser AI“, suscitando immediata preoccupazione tra i professionisti IT e gli utenti attenti alla privacy.

Il dibattito si è acceso principalmente per il timore che l’integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) potesse appesantire inutilmente il browser o creare rischi per la riservatezza dei dati.

Nonostante Mozilla avesse sottolineato in passato che le estensioni AI si basano sul principio dell’adesione volontaria, termine spesso flessibile nello sviluppo software, molti critici temevano che pulsanti inattivi, voci di menu o processi in background sarebbero rimasti presenti anche dopo la disattivazione.

La comunità temeva che tali residui avrebbero impattato negativamente l’esperienza d’uso quotidiana, portando alcuni utenti a considerare alternative che promettono di evitare completamente l’AI.

La risposta di Mozilla: AI opzionale

Per contrastare questa perdita di fiducia, Mozilla ha confermato attraverso i propri canali di sviluppo e i social media che il “kill switch” fornirà una soluzione definitiva e radicale.

Come spiegato dallo sviluppatore Jake Archibald, il nome interno della funzione indica la sua natura assoluta, poiché l’obiettivo è rimuovere tutte le tracce dell’integrazione AI sia dall’interfaccia utente che dall’ambiente di esecuzione.

Dal punto di vista tecnico, gli sviluppatori stanno pianificando un’architettura modulare in cui i percorsi del codice relativi ai componenti AI vengono effettivamente chiusi quando l’interruttore è attivato, andando ben oltre il semplice nascondere le icone.

Il CEO Enzor-DeMeo ha ribadito in discussioni pubbliche che Firefox deve rimanere uno strumento funzionante per tutti, garantendo che chi rifiuta questa tecnologia non ne noterà la presenza durante la navigazione.

Questa mossa è particolarmente rilevante anche per gli amministratori in ambienti aziendali, che necessitano di garanzie assolute contro fughe di dati involontarie verso fornitori di servizi AI.