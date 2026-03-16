MSI aumenta i prezzi dei laptop: ecco le cause dei rincari

Il settore dei personal computer sta attraversando una fase di grande incertezza, con dinamiche che impattano profondamente su produttori, distributori e consumatori. Gli aumenti dei prezzi e la ridefinizione delle strategie produttive stanno segnando un vero e proprio punto di svolta per il mercato, con effetti che si riflettono su tutta la filiera tecnologica.

Negli ultimi mesi, il comparto ha registrato rincari compresi tra il 15% e il 30% sui prezzi finali, una crescita trainata da una serie di fattori critici che includono l’impennata del costo della DRAM e una significativa riduzione dell’offerta di GPU. Basti pensare che, mentre appena un anno fa una memoria da 16 GB aveva un costo di circa 40 dollari, oggi la stessa componente oscilla tra i 170 e i 200 dollari. Parallelamente, il mercato delle schede grafiche soffre una contrazione dell’offerta pari al 20%, rendendo sempre più difficile reperire processori grafici a prezzi competitivi. In questo contesto di forte volatilità, le aziende sono chiamate a rivedere in profondità le proprie strategie.

MSI si è distinta per la tempestività delle sue scelte, attuando un riassetto mirato per proteggere i margini e garantire la sostenibilità del business. L’azienda ha deciso di focalizzarsi sui segmenti di fascia media e alta, riducendo del 30% la produzione dei modelli entry-level e puntando con decisione sulle serie RTX 5060 e 5070. Un ulteriore passo strategico è rappresentato dall’avvio di negoziazioni con i fornitori di DRAM per la sottoscrizione di contratti pluriennali, con durate comprese tra i tre e i cinque anni. Questa mossa permette di ottenere una maggiore prevedibilità sui costi, pur sacrificando parte della flessibilità operativa, elemento sempre più prezioso in un mercato in rapida evoluzione.

Le scelte di MSI

Dal punto di vista tecnico, MSI ha scelto di mantenere la compatibilità con la memoria DDR4 nei nuovi progetti di schede madri. Questa decisione consente di contenere gli investimenti e di offrire prestazioni adeguate a un’ampia gamma di applicazioni, senza obbligare gli utenti a migrare immediatamente verso le più costose DDR5.

La diversificazione rappresenta il fulcro della visione di medio-lungo termine dell’azienda. MSI punta a una crescita esponenziale nella produzione di server AI, con l’obiettivo di incrementare il fatturato annuale tra il 50% e il 100% nei prossimi tre-cinque anni. L’intento è duplice: da un lato, ridurre la dipendenza dal mercato consumer, soggetto a cicli di domanda particolarmente instabili; dall’altro, capitalizzare sulla crescente richiesta di infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale, un segmento in fortissima espansione a livello globale.

Non si tratta di un fenomeno isolato. Anche altri player di rilievo, come ASUS, hanno annunciato aumenti simili sui notebook, giustificati dall’aumento dei costi di DRAM e NAND. Gli analisti di settore prospettano scenari ancora più severi: qualora la corsa dei prezzi di memoria e GPU dovesse proseguire, i laptop potrebbero vedere rincari fino al 35%, mentre il mercato PC globale rischia una contrazione dell’8% nell’arco dell’anno.

Le ripercussioni per i consumatori sono molteplici. La riduzione dell’offerta nei segmenti entry-level potrebbe spingere molti utenti verso il mercato dell’usato o del ricondizionato, oppure indurli a posticipare l’acquisto di nuovi dispositivi. Al contrario, gamer e professionisti creativi, più sensibili alle performance, avranno una maggiore capacità di assorbire i rincari. Dal lato retail, distributori e rivenditori si troveranno di fronte alla scelta se trasferire parte degli aumenti ai clienti finali o ricorrere a strategie promozionali per mantenere attiva la domanda e ridurre le scorte.