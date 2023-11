MSI Katana, il super notebook da gaming in sconto fino alle 23

Il dominio del mondo del gaming è affidato a pochi marchi per quanto concerne i notebook. MSI è sicuramente uno di questi questi è lo dimostra con tutti i suoi prodotti che sono ancora in sconto durante quest’ultimo giorno di Black Friday.

Uno dei più importanti, nonché uno di quelli meno costosi e performanti allo stesso tempo, è l’MSI Katana 15, prodotto davvero straordinario sotto ogni punto di vista. Questo computer, che vanta le principali linee di un PC dedicato al gaming, include al suo interno un hardware che conferma il tutto. Oltre ad avere un ottimo processore, ha anche una scheda grafica dedicata e molto altro ancora.

L’MSI Katana 15 fino alle 23:59 di questa sera costerà ancora il 18% in meno. Il prezzo finale corrisponderà quindi a 1299 € invece che a 1949 € di listino. Ci saranno come sempre due anni di garanzia italiana come il marchio impone oltre alla spedizione rapida entro questo venerdì.

MSI Katana, il computer da 15″ è in sconto: le specifiche

Tutto parte da un fantastico schermo da 15,6″ con risoluzione in full HD e con ben 144 Hz di frequenza di aggiornamento. A metterlo in moto alla grande ci pensa la scheda video dedicata, una NVIDIA RTX 4070 con 8 GB dedicati.

L’MSI Katana 15 si difende alla grande con il suo processore, un Intel Core i7-12650H, coadiuvato da una memoria RAM da 16 GB e da un SSD interno da 1 TB. Ricordiamo che la tastiera è retroilluminata e che corrisponde ad uno dei marchi di fabbrica dell’azienda.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, gli utenti fortunati che lo acquisteranno entro le 23:59, lo pagheranno il 18% in meno per un totale di 1299 €.

