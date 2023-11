MSI Modern 15 con Core i5: sconto FOLLE di 400€ su Amazon

Design pulito, performance solide, ampio display Full HD da 15,6″ e – oggi, grazie al super sconto Black Friday – prezzo incredibilmente vantaggioso. Si tratta del notebook Windows MSI Modern 15 B12M-089IT con Intel Core i5 di 12a generazione. Il costo è di soli 449€, spedizione compresa (anziché 849€).

MSI Modern 15″ con Intel Core i5: 400€ di sconto nel giorno del Black Friday

L’MSI Modern 15 B12M-089IT è un notebook versatile, ideale per studenti e professionisti. Il dispositivo è dotato di un processore Intel Core i5-1235U, 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz e 512 GB di SSD M.2 PCIe 3.0. Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD offre un’esperienza visiva coinvolgente, mentre la batteria da 52 Wh garantisce un’autonomia fino a 10 ore.

Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), come anticipato, restituisce un’ottima esperienza d’uso. Il pannello IPS offre un buon angolo di visione e una resa cromatica accurata. La luminosità massima è di 250 nit, che è sufficiente per l’utilizzo in ambienti interni.

Il chip del notebook MSI è in grado di gestire attività di produttività, intrattenimento e gaming leggero. La RAM è sufficiente per il multitasking e l’SSD garantisce un rapido avvio del sistema operativo e dei programmi. A proposito del sistema operativo, si tratta di Windows 11 Home, di recente arricchito con importanti novità legate all’intelligenza artificiale.

In termini di connettività, il Modern 15 offre una vasta gamma di porte e connessioni. Tra queste troviamo:

1x USB-C 3.2 Gen2

2x USB-A 3.2 Gen1

1x HDMI

1x jack audio da 3,5 mm

1x slot per schede microSD

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Leggero e con un design davvero al passo coi tempi (senza fronzoli, e la tastiera è retroilluminata), il laptop di MSI è perfetto per gli studenti e se la cava benissimo anche con alcuni software più “pesanti”, come Photoshop e Premiere ad esempio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.