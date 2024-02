Per la propria postazione da gaming, scegliere un prodotto MSI è sempre un’ottima idea. Soprattutto quando si può approfittare di uno sconto di 100€, come nel caso del monitor curvo MAG 275CQRF-QD da 27″ con risoluzione WQHD e refresh rate di 170Hz.

Con un monitor da gaming così, le tue partite saranno ancora più strepitose: risparmia 100€ su Amazon

L’MSI MAG 275CQRF-QD è un monitor da gaming progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con la sua curvatura 1000R, la frequenza di aggiornamento di 170Hz e la tecnologia Quantum Dot, è una periferica perfetta per i giocatori che cercano un’esperienza visiva mozzafiato e prestazioni competitive.

La sopracitata curvatura 1000R del monitor MAG 275CQRF-QD avvolge la tua visione periferica, creando un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica. La frequenza di aggiornamento di 170Hz invece si traduce in una fluidità senza precedenti: elimina il motion blur e restituisce immagini fluide anche in quei momenti in cui il videogioco si fa più concitato.

Oltre alle due caratteristiche sopracitate e alla tempo di risposta di 1ms c’è anche la tecnologia Quantum Dot. Questa garantisce colori vibranti e realistici, per rendere il tutto ancora più coinvolgente.

C’è però anche altro da sapere! La risoluzione è WQHD (2560 x 1440p), c’è il supporto alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD Free Sync, il supporto all’HDR e – infine – un design realizzato con materiali premium e regolabile in altezza, inclinazione e rotazione.

Il monitor da gaming di MSI da 27″ è tra i migliori della sua categoria e difficilmente si trova a questo prezzo, quindi sarebbe meglio approfittare della ghiotta offerta: con lo sconto di 100€ la cifra da investire è di 299€, spedizione compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.