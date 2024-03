MSI: il notebook da gaming con RTX 4050 è FENOMENALE

Il mercato dei notebook da gaming offre numerose soluzioni e alcune sono decisamente più valide di altre. Soprattutto quando si valuta il rapporto qualità-prezzo. Uno dei migliori questa categoria è sicuramente l’MSI Thin GF63 12VE-292IT, una macchina strepitosa con processore Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA RTX 4050 con 6GB dedicati, 16GB di RAM e uno spettacolare display FHD da 15,6″ con refresh rate di 144Hz.

Il suo prezzo di listino è superiore ai 1.300 euro, ma oggi puoi risparmiare acquistandolo su Amazon. La spedizione, poi, è compresa nel prezzo.

A muovere gli ingranaggi del GF63 è il processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione, che offre 12 core e 16 thread per un multitasking eccezionale e prestazioni di gioco fluide. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di memoria GDDR6 garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, anche con i titoli più recenti e impegnativi.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz offre immagini nitide e fluide, perfette per i giochi competitivi. La tecnologia NVIDIA G-SYNC aiuta a ridurre lo screen tearing e a migliorare la fluidità del gameplay. Il sistema audio Nahimic 3 offre un suono immersivo e di alta qualità per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Il laptop da gaming di MSI è dotato poi di 16GB di memoria RAM DDR4 3200MHz, che si traduce in un multitasking fluido e veloce. L’unità SSD NVMe PCIe da 512GB offre invece spazio di archiviazione per i tuoi giochi preferiti e file, con velocità di lettura e scrittura elevate.

In termini di connettività, oltre all’ampia dotazione di porte (HDMI, USB-A, USB-C), il GF63 è dotato di Wi-Fi 6 per una connessione Internet veloce e stabile. La tastiera retroilluminata è comoda da usare anche in ambienti bui. Il trackpad è preciso, abbastanza ampio e leggermente spostato sulla sinistra. Assente il tastierino numerico, ma per i gamer non dovrebbe essere un problema.

La batteria da 51 Wh offre un’autonomia di circa 4 ore, che è nella media per un notebook gaming. Il software MSI Center ti permette di monitorare le prestazioni del sistema, personalizzare le impostazioni di gioco e ottimizzare il tuo notebook per le tue esigenze.