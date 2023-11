MSI PRO da 24", il monitor FHD che costa meno di 90 € al Black Friday

Quali sono le principali caratteristiche che deve avere un monitor di grande qualità? Innanzitutto la risoluzione, che deve infatti essere almeno in full HD. L’aspetto secondario, ma probabilmente molto importante al pari della risoluzione stessa, è il design. Un monitor brutto infatti nessuno lo comprerebbe mai ed è per questo che le principali creazioni di MSI sono tra le più vendute indipendentemente dalla versione.

Oggi su Amazon ad esempio torna disponibile uno dei monitor più acquistati di sempre, ovvero il PRO MP243X. Quando si parla del marchio MSI difficilmente si tende a pensare che si risparmierà qualche soldino, ma in questo caso sarà così. Effettivamente questo monitor costa davvero poco, anche alla luce dei grandi sconti che sono stati lanciati con il Black Friday 2023 di Amazon.

Proprio in queste ore, con un’offerta che prevede un numero esiguo di monitor, l’MSI PRO è in scontro del 24%. La barra di avanzamento in merito alle richieste continua ad andare avanti, per cui il tempo utile per averne uno stringe. Il prezzo corrisponderà a soli 89,99 € invece che a 129,99 €. Ci saranno anche due anni di garanzia.

MSI PRO MP243X, il monitor perfetto per tutti

La diagonale da 24″ e la risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel, sono le principali specifiche di questo MSI PRO. Il famoso monitor garantisce una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e una latenza massima di 1ms. Inoltre ci sono gli altoparlanti integrati e la tecnologia Eye-Friendly per salvaguardare gli occhi.

Monitor del genere non hanno bisogno di presentazioni, ma solo di utenti che vogliano acquistarli. Oggi l’MSI Pro è in sconto su Amazon con il 24% in meno per un totale di 89,99 €. Gli anni di garanzia sono due.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.