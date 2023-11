MSI Pulse 17 con RTX 4060: sconto di 700€ BLACK FRIDAY

Per chiunque sia alla ricerca di un notebook da gaming (ma anche per la produttività, vista l’eccellente scheda tecnica), l’MSI Pulse 17 potrebbe essere la migliore soluzione. Nei bollenti giorni del Black Friday, il portatile con Intel Core i7 e scheda video Nvidia RTX 4060 è scontato addirittura di 700€ e costa “solo” 1.499 euro, spedizione compresa.

Per essere una macchina da gaming, l’MSI Pulse 17 B13VFK-034IT ha un design abbastanza semplice e sobrio, con una scocca in plastica grigia. Il logo MSI è presente sul coperchio. Il notebook è relativamente leggero per la sua dimensione, con un peso di 2,6 kg, ed è sottile. La costruzione è solida e robusta, con le cerniere dello schermo ben costruite e che reggono bene il peso del display.

A proposito dello schermo, è da 17,3 pollici ha una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La luminosità è di 300 nit, che è sufficiente per la maggior parte delle situazioni. I colori sono vivaci e la qualità dell’immagine è perfetta per ogni esperienza di gaming.

Il processore Intel Core i7-13700H è un chip octa-core con una frequenza di base di 3,7 GHz e una frequenza turbo di 5 GHz. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 è una GPU di fascia media che offre prestazioni di gioco solide. I 16GB di RAM DDR5 assicurano un’esecuzione fluida di più applicazioni contemporaneamente. L’archiviazione è invece da 1TB, su SSD.

Per quanto riguarda invece la connettività, il notebook può contare su due porte USB-A 3.2 Gen 2, una porta USB-C 3.2 Gen 2, una porta HDMI 2.1, una porta LAN Gigabit e un jack audio da 3,5 mm.

