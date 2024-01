MSI Thin GF63, il notebook da gaming in grande sconto (-200€)

Il grande sconto riguardante l’MSI Thin GF63 piacerà di certo agli utenti oggi su Amazon. Il computer portatile da gaming infatti riporta il 6% in meno sul prezzo finale.

Gli utenti interessati potranno acquistarlo ad un prezzo di soli 799 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

MSI Thin GF63 in promo, le specifiche tecniche

In termini di specifiche tecniche ci ritroviamo di fronte ad un capolavoro: si parte da un processore Intel Core i7-12650H che di fianco vede un quantitativo di RAM pari a 16 GB e una memoria interna da 512 GB SSD.

Il display è un’unità da 15,6″ in full HD e con 144Hz di refresh rate, mentre per quanto riguarda la scheda grafica, c’è una NVIDIA RTX 2050 con 4GB dedicati.

Tra le altre caratteristiche importanti, c’è anche la connettività dal momento che non manca nessun tipo di porta a questo computer, tra le varie USB, HDMI e quant’altro. Il Wi-Fi 6 è inoltre la chicca finale per restare sempre connessi al massimo della velocità.

Sono diverse dunque le ragioni che porterebbero gli utenti ad acquistare questo computer portatile e non altri con caratteristiche simili. Innanzitutto si tratta di un notebook che concilia al meglio determinate specifiche tecniche tutte insieme, ma poi c’è da discutere anche di un altro aspetto: la grande qualità del marchio MSI. Questa azienda è simbolo di esclusività fin da sempre ed è per questo che agli utenti piacerebbe avere un dispositivo del genere.

Oggi, con un’offerta a tempo che potrebbe durare ancora per poco, il prezzo diminuisce del 6% in favore di un nuovo costo totale di soli 799 €. In questo caso dunque il risparmio è sensibile, con spedizione rapida e con due anni di garanzia italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.