Mufasa: Il Re Leone è visibile in streaming solo su Disney+

Dal 26 marzo Mufasa: Il Re Leone è visibile in esclusiva su Disney+. Tutte le persone che non lo hanno visto al cinema lo scorso Natale, dunque, potranno vederlo sulla piattaforma streaming statunitense. Il piano più economico per accedere all’intero catalogo è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Il film su Mufasa è il prequel de Il Re Leone, la pellicola del 2019 che a sua volta era il remake fotorealistico dell’omonimo film d’animazione del 1994. Al centro della scena c’è la storia di Mufasa, dalla sua infanzia fino all’incontro con il principe Taka (il futuro Scar), con cui stringe un legame fraterno messo però alla dura prova dal corso degli eventi.

Mufasa: Il Re Leone visibile solo su Disney+

Il nome della pellicola in lingua originale è Mufasa: The Lion King. Film del 2024 diretto da Barry Jenkins, è stato distribuito nelle sale cinematografiche pochi giorni prima di Natale. Come prevedibile, il film è stato un successo, con un incasso ai botteghini di 720 milioni di dollari (il 6° maggior incasso globale dello scorso anno).

Nel cast di doppiatori figura nuovamente la cantante Beyoncé, che dopo il live action del 2019 riprende il suo ruolo di Nala, mentre a prestare la voce a Simba è Donald Glover. Rientrano nel cast anche Blue Ivy Carter, Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Anika Noni Rose, Keith David, Thandiwe Newton, Preston Nyman e Kagiso Lediga.

Il film racconta la storia di Mufasa, approfondendo il suo rapporto con il principe Taka, che in futuro si chiamerà Scar. I due si incontrano in circostanze drammatiche, con Mufasa che viene salvato da una morte sicura proprio da Taka. Ben presto instaurano un rapporto fraterno, che il destino però metterà a dura prova a più riprese.

Per conoscere dunque la vera storia di Mufasa e del malvagio Scar non resta che guardare la pellicola, ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+.