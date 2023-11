Musica a tutto volume con lo speaker SONY scontatissimo su Amazon

Siete amanti della musica e ogni momento è quello buono per riprodurre la vostra playlist preferita in gran qualità? A questo punto portare a casa uno speaker portatile wireless di buon livello è certamente un’ottima scelta. Sony è probabilmente l’azienda più indicata per un acquisto del genere, soprattutto oggi che il suo SRS-XB100 è in promo su Amazon.

Questo piccolo altoparlante portatile è talmente compatto da non risultare mai un ingombro, oltre che estremamente performante grazie alle sue caratteristiche. Resiste all’acqua e alla polvere ed è dotato di un cinturino versatile per attaccarlo ovunque. Non servirà solo per riprodurre la musica ma anche per le chiamate in vivavoce, essendo questo provvisto di un microfono.

Quello che stupisce oggi è il grande sconto con cui il sito e-commerce lo propone: costa infatti il 31% in meno per un totale di 44,99 €. Sarà restituibile fino alla fine del mese di gennaio.

Lo speaker Sony SRS-XB100 è in promo su Amazon

La compattezza è la qualità principale di questo Sony SRS-XB100. Lo speaker portatile che funziona con tecnologia Bluetooth, è utilissimo per ogni viaggio o per ogni gita fuori porta. Non sarà un problema affrontare la pioggia dal momento che è dotato della certificazione IP67.

La sua potenza è garantita, così come la sua durata: si può arrivare ad un massimo di 16 ore di autonomia e si può controllare il tutto tramite il comodo indicatore di Stato.

Prodotti del genere non sempre sono così accessibili dal punto di vista del prezzo ed è per questo motivo che bisogna prenderli al volo. Oggi il Sony SRS-XB100 è una grande occasione: il suo prezzo scende del 31% toccando i 44,99 €. Come sempre è un prodotto dotato di due anni di garanzia siccome è venduto e spedito da Amazon.

