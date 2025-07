myPOS Go 2: il POS portatile in grado di accettare pagamenti ovunque è in offerta a metà prezzo

myPOS Go 2 è il POS portatile autonomo dell’azienda fintech myPOS con sede a Londra, nel Regno Unito. Tra i suoi principali punti di forza, al di là delle dimensioni, vi sono la connettività 4G gratuita e l’assenza di canone, oltre che la possibilità di inviare ricevute via e-mail e SMS e la connettività Wi-Fi.

In questi giorni il terminale myPOS Go 2 è in vendita a metà prezzo: 14,90 euro una tantum (cioè una sola volta) invece di 29 euro. L’acquisto può essere completato direttamente sul sito ufficiale di myPOS. Insieme al dispositivo portatile si riceverà inoltre la carta business Mastercard gratuita, con cui sarà possibile guadagnare lo 0,5% su ogni pagamento estivo.

Accettare pagamenti ovunque con myPOS Go 2

Uno dei principali vantaggi di myPOS Go 2 è la possibilità di accettare pagamenti in qualunque luogo, senza la necessità di pagare costi aggiuntivi, grazie all’integrazione della scheda SIM dati gratuita che permette di ottenere una connettività 3G/4G istantanea con il miglior operatore locale.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che il terminale in questione, nonostante appartenga all’offerta base di myPOS, permette di accettare tutti i metodi di pagamento. Di conseguenza gli esercenti non avranno difficoltà ad accettare pagamenti contactless, Chip&PIN e con banda magnetica, oltre che naturalmente tramite wallet digitali.

Il dispositivo dell’azienda fintech myPOS consente inoltre di inviare ricevute digitali direttamente dal terminale POS, un’ulteriore funzionalità che si sposa alla perfezione con la sua natura portatile. In caso di necessità, quindi, ogni titolare potrà inviare una ricevuta di pagamento via e-mail oppure via SMS.

Occorre infine menzionare la carta business gratuita appartenente al circuito di pagamento Mastercard, che si riceve in quanto cliente myPOS. Con questa carta si ha accesso istantaneo ai fondi ricevuti e si può inoltre sfruttare la promozione cashback che propone lo 0,5% su ogni pagamento estivo.