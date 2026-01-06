Naox lancia Wave e Link: ora bastano degli auricolari per il monitoraggio celebrale

Negli ultimi anni, la frontiera della tecnologia applicata alla salute mentale ha subito una profonda trasformazione, grazie all’introduzione di dispositivi sempre più sofisticati e integrati nella vita quotidiana.

Una delle rivoluzioni più promettenti riguarda il monitoraggio cerebrale attraverso soluzioni indossabili che, abbandonando l’ambiente esclusivamente clinico, arrivano direttamente nelle mani – e nelle orecchie – dei consumatori. In questo scenario, l’azienda Naox si è distinta presentando al CES 2026 due innovativi dispositivi che promettono di cambiare radicalmente il modo in cui osserviamo, comprendiamo e gestiamo l’attività cerebrale, sia nella vita di tutti i giorni che nella pratica medica specialistica.

Il cuore di questa innovazione risiede nella capacità di portare la tecnologia EEG (elettroencefalografia) fuori dai laboratori, semplificandone l’accesso e l’utilizzo senza sacrificare, almeno in teoria, la qualità del dato raccolto. Fino a poco tempo fa, il monitoraggio dei segnali cerebrali era appannaggio di apparecchiature complesse e operatori specializzati. Oggi, invece, la proposta di Naox si concretizza in due prodotti: gli auricolari wireless Wave, pensati per il grande pubblico, e il sistema clinico Link, già approvato dalla FDA e destinato a neurologi, centri per l’epilessia e laboratori del sonno.

Wave e Link sono una svolta per il monitoraggio celebrale

Gli auricolari Wave rappresentano la sintesi perfetta tra comfort, design e tecnologia. Indossabili come normali cuffiette, sono in grado di rilevare parametri come vigilanza, concentrazione e rilassamento, restituendo queste informazioni all’utente tramite la app Naox.

Il vero punto di forza sta nella semplicità d’uso: bastano pochi gesti per ottenere dati che, in passato, avrebbero richiesto l’intervento di uno specialista. Questo cambio di paradigma apre le porte a una nuova era della salute mentale, dove il monitoraggio diventa costante, personalizzato e integrato nella routine quotidiana.

Il sistema Link, invece, è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei professionisti della salute. Grazie alla trasmissione dei dati su server conformi agli standard HIPAA, il dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza e riservatezza delle informazioni cliniche. La certificazione della FDA aggiunge un ulteriore livello di credibilità, posizionando Link come una soluzione affidabile per il monitoraggio in ambito neurologico, dal tracciamento delle crisi epilettiche alla valutazione dei disturbi del sonno.

La strategia di Naox

L’aspetto più interessante, dal punto di vista commerciale, è la volontà di Naox di concedere in licenza la propria tecnologia ad altri produttori di dispositivi audio. Questa strategia punta ad accelerare la diffusione del monitoraggio cerebrale nel mercato consumer: l’obiettivo è trasformare gli auricolari in veri e propri assistenti della salute mentale, capaci di offrire benefici tangibili sia agli utenti comuni che ai professionisti.

Non mancano, tuttavia, le criticità e i punti di attenzione. Gli esperti sottolineano che un EEG in-ear con pochi elettrodi può fornire dati utili per il monitoraggio di alcuni parametri, ma non può sostituire una valutazione neurologica completa, soprattutto nei casi più complessi. La comunità scientifica richiede studi di validazione indipendenti e pubblicazioni peer reviewed che attestino la sensibilità e la specificità delle misurazioni effettuate dai dispositivi Naox. È fondamentale, inoltre, mantenere un approccio prudente nell’utilizzo diagnostico, evitando semplificazioni eccessive che potrebbero compromettere la qualità dell’assistenza.