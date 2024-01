Napoli-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Napoli e Salernitana scendono in campo per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A in un derby campano che si preannuncia avvincente. I partenopei, reduci dal brutto 3-0 subito sul campo del Torino, cercano la vittoria del riscatto per risalire la classifica. Per gli ospiti, invece, la necessità è quella di avere punti fondamentali per la salvezza e un risultato di prestigio al San Paolo potrebbe far benissimo anche al morale.

Napoli-Salernitana in streaming: le probabili formazioni

Nel Napoli, Mazzarri mantiene il 4-3-3. A centrocampo, la coppia Lobotka e Cajuste accoglie la sfida di Gaetano, il quale minaccia la titolarità di Zielinski. La difesa vede Rrahmani e Juan Jesus al centro, supportati da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce.

In attacco, il duello tra Raspadori e Simeone per sostituire Osimhen è ancora aperto, con l’argentino in leggero vantaggio. Politano e Kvaratskhelia saranno le ali offensive.

Nella parte ospite, l’assenza di Maggiore per squalifica si farà sentire. Sambia si posiziona a centrocampo con Candreva e Legowski, mentre le corsie esterne sono presidiate da Pierozzi e Bradaric. Simy sarà il terminale offensivo con Tchaouna alle spalle.

Nel reparto difensivo, Daniliuc guadagna il posto su Lovato al centro, affiancando Fazio e Gyomber. In porta, ritorna Ochoa. Da segnalare le assenze di Kastanos, Bohinen, Pirola e Dia.

