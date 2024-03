Naviga sicuro con Norton Secure Browser: sicurezza e convenienza

Per navigare in sicurezza e senza tracciamento è importante scegliere il browser giusto che deve garantire una connessione veloce e fluida andando, nello stesso tempo, a proteggere la privacy dell’utente, con il blocco degli annunci, il rilevamento dei tentativi di phishing e dei malware e altre funzionalità avanzate.

La soluzione giusta a cui affidare la propria navigazione è Norton Private Browser. Si tratta di un browser web gratuito, realizzato da Norton, azienda di riferimento del settore della sicurezza informatica e ricco di funzionalità pensate per offrire un accesso a Internet davvero sicuro. Il browser è scaricabile direttamente dal sito di Norton ed è disponibile per PC Windows e per computer macOS.

Da notare, inoltre, che per massimizzare la sicurezza nell’utilizzo di Internet è possibile abbinare a Norton Private Browser anche i servizi inclusi nel bundle Norton 360 che include l’antivirus oltre alla Secure VPN, il servizio VPN di Norton che permette di nascondere l’IP, incrementando la sicurezza online, senza alcun tracciamento.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni. Con la versione Deluxe è possibile utilizzare i software di protezione su 5 dispositivi (tra PC Windows, macOS, Android e iOS). Il costo è di 34,99 euro per un anno (meno di 3 euro al mese), senza alcun vincolo o obbligo di rinnovo. Il bundle è attivabile dal sito Norton di seguito.

Norton Private Browser: Internet sicuro, senza costi

Norton Private Browser è la soluzione sviluppata da Norton per garantire a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare un browser web gratuito e sicuro, da installare sul proprio computer Windows oppure sul Mac.

A differenza di altri browser, la soluzione sviluppata da Norton si concentra sulla privacy degli utenti, bloccando la pubblicità e il monitoraggio degli annunci, oltre che sulla sicurezza dei dati e dei dispositivi, individuando e stoppando i tentativi di phishing e i malware, i download fraudolenti e le URL potenzialmente dannose.

Il browser realizzato da Norton, quindi, opera a 360 gradi per proteggere l’utente durante l’accesso al web, senza compromessi sulle prestazioni e sulla libertà di esplorazione di Internet. Da notare, inoltre, che gli utenti possono accedere al Centro sicurezza e privacy che racchiude tutti gli strumenti di protezione, garantendo un monitoraggio completo sul funzionamento del browser.

Per una protezione completa c’è Norton 360

Norton Private Browser è, quindi, l’applicazione giusta a cui affidare la navigazione online. Per una protezione completa è possibile abbinare al browser il servizio Norton 360 che include l’antivirus, con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, e la Secure VPN, che nasconde l’IP dell’utente e ne protegge la navigazione con la crittografia.

Norton 360 include anche fino a 75 GB in cloud per il backup dei dati. Il servizio proposto da Norton è disponibile in più versioni. Con il piano Deluxe è possibile utilizzare i software di Norton su 5 dispositivi, con un costo di 34,99 euro per un anno. Scegliendo la versione Premium, invece, è possibile incrementare a 10 il numero di dispositivi a fronte di una spesa di 10 euro in più.