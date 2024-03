Con un dispositivo di questo tipo, è impossibile perdere la bussola. Giungerai a destinazione percorrendo il tragitto migliore, quello più “veloce”, con meno traffico. Il navigatore satellitare TomTom GO 620 è tra i migliori della sua categoria e oggi puoi acquistarlo a soli 149,95€ approfittando dello sconto Amazon del 46%. E i costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Con il navigatore satellitare TomTom GO 620 sei sicuro di arrivare a destinazione

Il TomTom GO 620 è un navigatore satellitare per auto progettato per rendere i tuoi viaggi più facili e sicuri. Dotato di un ampio schermo da 6 pollici ad alta risoluzione, questo dispositivo offre una serie di funzionalità avanzate che ti aiuteranno a raggiungere la tua destinazione in modo efficiente e senza stress.

Innanzitutto, il GO 620 include mappe del mondo preinstallate che puoi aggiornare gratuitamente a vita tramite Wi-Fi. Non dovrai mai più preoccuparti di acquistare mappe obsolete o di dover utilizzare il tuo smartphone per la navigazione. E questo è un gigantesco punto a favore del dispositivo, senza dubbio.

Il navigatore fornisce indicazioni vocali chiare e precise che ti aiutano a restare concentrato/a sulla guida. Tra le altre cose, ti mostra una rappresentazione realistica degli incroci, ti avvisa della presenza di autovelox fissi e mobili e ti permette di pianificare fino a 50 percorsi in anticipo.

Ma non è tutto, perché il TomTom GO 620 si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth e ti consente quindi di effettuare chiamate in vivavoce, visualizzare in tempo reale i messaggi in entrata sul display da 6″ e anche riprodurre musica e podcast.

Infine, cosa che non guasta di certo, il navigatore è completo del supporto per una facile installazione.