Nessun ladro può ELUDERE questa telecamera 2K QHD, il prezzo è STRACCIATO

Ansia, paura ed eventuali problematiche possono essere totalmente fugate dall’acquisto di questa splendida telecamera oggi in sconto su Amazon. Il prodotto, realizzato da TP-Link, garantisce grande qualità in termini di risoluzione ma anche per quanto concerne la sua costruzione.

La videocamera di sorveglianza è una delle migliori nella sua fascia di prezzo e soprattutto una di quelle con più funzionalità disponibili. Oggi il prezzo è di soli 54,99 € grazie allo sconto del 21% applicato da Amazon.

La telecamera 2K di TP-Link è fenomenale, costa il 21% in meno

Rispetto a tutte le altre telecamere di sorveglianza, questa Tapo C225 garantisce agli utenti più possibilità. All’interno dell’ambiente domestico domina senza problemi con la sua grande risoluzione, essendo infatti provvista di un sensore in grado di registrare in 2K QHD. Ogni immagine diventa infatti perfetta, nitida quanto basta e colorata al punto giusto.

Questa telecamera inoltre garantisce una rotazione a 360° e quindi il controllo dell’intero ambiente, senza tralasciare alcun angolo. Inoltre è dotata della modalità privacy fisica, siccome si può totalmente chiudere, soprattutto quando si è in casa. Il vero vantaggio è nel tracciamento di un soggetto, grazie alla tecnologia Smart Motion Tracking, in grado di tenerlo sempre nel campo visivo della telecamera.

Il rilevamento del movimento è dunque il punto di forza, siccome avviene in tempo reale inviando anche una notifica al momento dell’intrusione. C’è anche un allarme sonoro con degli effetti simili ad una sirena e l’allarme luminoso, tutto utile per spaventare eventuali ospiti indesiderati. Da non sottovalutare l’audio bidirezionale di alta qualità che garantisce l’ascolto di ciò che avviene nell’ambiente domestico mentre non sia in casa e anche la trasmissione della propria voce mediante l’applicazione ufficiale.

Chiunque volesse acquistare questo prodotto, tra l’altro il più amato in assoluto, deve sborsare la cifra di soli 54,99 €.

