Netflix elimina il casting da smartphone: cosa cambia per gli utenti

Netflix ha deciso di intraprendere una strada radicalmente diversa rispetto al passato, implementando tre limitazioni fondamentali che stanno trasformando il modo in cui milioni di utenti fruiscono dei contenuti in mobilità.

L’addio al telecomando virtuale del telefono, l’obbligo di utilizzare app native dedicate e il controllo più rigido sull’account sharing rappresentano i tre pilastri di questa nuova strategia che la piattaforma di streaming ha deciso di adottare con determinazione.

Netflix ha scelto di disabilitare completamente la funzione di casting dalle applicazioni mobili verso TV e dispositivi di streaming moderni, costringendo gli utenti a ricorrere esclusivamente alle app proprietarie installate sui singoli apparecchi e a navigare tramite il tradizionale telecomando fisico.

L’impatto di questa decisione colpisce principalmente coloro che possiedono i modelli più recenti di Chromecast, dispositivi Google TV e smart TV dotate di funzionalità integrate di streaming. È importante sottolineare che soltanto alcuni vecchi modelli di Chromecast privi di telecomando e poche televisioni mantengono ancora il supporto al casting, e solamente per chi dispone di un abbonamento ad free: gli utenti con piano che include inserzioni pubblicitarie perdono completamente questa possibilità, anche su dispositivi teoricamente compatibili. Questa distinzione tra tipologie di abbonamento evidenzia chiaramente come le scelte commerciali influenzino direttamente le funzionalità disponibili.

Una mossa drastica da parte di Netflix

Per chi si trova a viaggiare o desidera collegare rapidamente una TV in albergo o presso la casa di amici, il cambiamento rappresenta un ostacolo concreto e frustrante.

Non sarà più sufficiente eseguire un semplice gesto dal proprio smartphone per avviare il casting: sarà necessario accedere direttamente all’app nativa del dispositivo ospitante, il che implica l’inserimento di credenziali su televisori che non si possiede oppure lo sfruttamento di un account già autenticato sulla TV altrui. Questa procedura aggiuntiva introduce frizioni significative nell’esperienza utente, trasformando un’operazione che era diventata intuitiva in un processo più complesso e oneroso.

Sebbene Netflix non abbia reso pubblica una dichiarazione esplicita e ufficiale sui motivi precisi di questa scelta, ha evocato in precedenti occasioni (come durante la rimozione di AirPlay nel 2019) la volontà di garantire un’esperienza visiva omogenea su tutti i dispositivi certificati.

Gli addetti ai lavori del settore, tuttavia, identificano in questa manovra una combinazione articolata di fattori strategici: il desiderio di controllare e limitare il fenomeno dell’account sharing non autorizzato, la spinta verso l’adozione prioritaria delle app native proprietarie, un monitoraggio più capillare e dettagliato delle sessioni di visione utente e, dal punto di vista puramente tecnico, la riduzione dei protocolli di comunicazione da mantenere in compatibilità costante.

Questo ridimensionamento della compatibilità trasversale comporta un chiaro trade-off: meno complessità per Netflix sul versante dello sviluppo e della manutenzione, ma al contempo una maggiore dipendenza dell’utente dalle funzionalità specifiche offerte da ciascun singolo produttore di TV e dispositivi.

La comunità online ha reagito con una miscela complessa di frustrazione e rassegnazione, mentre alcuni esperti ricordano l’esistenza di workaround alternativi come cavi HDMI o dispositivi hardware dedicati, sebbene risultino meno immediati rispetto alla semplicità di un semplice tap sullo schermo.