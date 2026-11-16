Next Cloud lancia Euro-Office, l'alternativa gratuita a Office per Windows, Mac e Linux

Come annunciato nelle settimane precedenti, Next Cloud ha lanciato ufficialmente una nuova alternativa gratuita a Microsoft Office, ovvero Euro-Office.

Il progetto porta sul computer un’esperienza di modifica dei documenti collegata, su scelta dell’utente, ai servizi cloud dell’azienda. La proposta si rivolge a utenti individuali e realtà professionali interessati a un ambiente documentale alternativo. La disponibilità per i principali sistemi operativi amplia il pubblico potenziale, mentre la natura open source rende rilevanti anche la trasparenza del progetto e le possibilità di adozione.

Euro-Office punta sul lavoro anche senza connessione

La caratteristica centrale di Euro-Office è la modifica locale dei documenti. L’utente può creare, aprire e aggiornare file anche senza Internet; la sincronizzazione non è necessaria per continuare a lavorare. Chi dispone di un’istanza Nextcloud può associarla all’applicazione e scegliere i contenuti da sincronizzare. Il collegamento permette anche di collaborare con altre persone e gestire più istanze, una possibilità utile quando convivono account personali e ambienti di lavoro.

Il programma gestisce DOCX, XLSX e PPTX, oltre ai formati aperti ODT, ODS e ODP. Nextcloud dichiara un’elevata compatibilità con i documenti di Microsoft Office, ma il risultato va verificato sui file effettivamente utilizzati: impaginazioni complesse o elementi incorporati possono comportarsi in modo diverso tra applicazioni. Il supporto ai font installati sul computer, compresi quelli Microsoft presenti su Windows, aiuta a preservare l’aspetto dei documenti; in assenza di un carattere, viene scelto un sostituto.

Compatibilità, sicurezza e distribuzione della suite

Euro-Office integra strumenti destinati anche alla gestione professionale dei documenti. Dalla scheda Protection è possibile applicare firme digitali tramite certificati. Sono inoltre disponibili la protezione con password e restrizioni su determinate funzioni. Queste opzioni non sostituiscono le procedure di sicurezza di un’organizzazione, ma aggiungono strumenti di controllo nella gestione dei file.

L’applicazione si scarica dal sito ufficiale di Nextcloud. Per Windows sono previste le architetture x64 e ARM64; su Linux sono disponibili pacchetti DEB per Debian e Ubuntu e RPM per Fedora. La versione macOS è destinata ai computer con processori Apple Silicon. Prima dell’adozione in azienda, conviene verificare la compatibilità con i flussi documentali esistenti e provare i modelli più delicati.

Il progetto si inserisce in un mercato nel quale la libertà di scelta assume un peso crescente. Conservare i file sul dispositivo e ricorrere al cloud quando serve propone un approccio diverso dagli strumenti legati a una connessione costante. Per professionisti e gruppi di lavoro, il valore della suite dipenderà dalla qualità dei risultati nei casi reali e dalla facilità di integrazione. Il codice aperto favorisce la trasparenza, ma non garantisce da solo affidabilità o continuità: saranno l’esperienza d’uso e l’evoluzione del progetto a determinarne la credibilità.

Per maggiori informazioni, invitiamo a visitare la pagina GitHub dedicata al progetto.