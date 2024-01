Niente paura dei ladri con la telecamera di Arlo 2K HDR in sconto

L’unico modo per scongiurare un’intrusione all’interno del proprio ambiente esterno di casa è quello di acquistare una telecamera. Ce ne sono tante in commercio ma quella di Arlo, la Pro 5, è probabilmente una delle migliori.

Su Amazon oggi con un’offerta a tempo con sconto del 15%, costa solo 199,99 € consentendo ai utenti un risparmio di 50 €.

La telecamera Arlo Pro 5 con 160° di visione e molto altro

In possesso di una estetica davvero interessante siccome si mostra molto diversa dalle altre telecamere, questa Arlo Pro 5 è diversa anche dal punto di vista funzionale. Risulta infatti molto più accurata dal punto di vista della qualità, in quanto i video registrati sono in 2K HDR, per cui all’insegna della nitidezza e della precisione.

Oltre a questo, la telecamera va collegata alla rete Wi-Fi dopodiché può funzionare liberamente: sarà resistente alle condizioni atmosferiche e soprattutto in grado di rilevare in ogni momento il movimento. La Arlo Pro 5 invierà una notifica sullo smartphone dell’utente quando ci sarà un’intrusione, consentendogli anche di ascoltare ciò che accade grazie all’audio bidirezionale, con il quale potrà anche trasmettere la propria voce dal telefono alla telecamera.

Le capacità di questa telecamera sono certamente indubbie: non manca veramente nulla per renderla una delle migliori su piazza. La Arlo Pro 5 è un dispositivo equipaggiato con la migliore tecnologia a questi livelli ed è per tale motivo che la maggior parte degli utenti la acquistano senza pensarci. Basta infatti recarsi su Amazon per trovarla con uno sconto del 15% in esclusiva con un’offerta a tempo.

Il prezzo finale consisterà in 199,99 €, un costo vantaggioso se si pensa che quello di listino equivaleva a 249,99 €. Sarà a casa vostra entro venerdì e con due anni di garanzia.

