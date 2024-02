Niente più calorie in eccesso con la FRIGGITRICE regalata su Amazon

Oggi una friggitrice ad aria smart con capienza da 5,5 litri è in sconto su Amazon. Il prodotto, che si presenta sia bello esteticamente che efficace dal punto di vista delle sue funzionalità, è certamente ciò che stavate cercando. A produrlo è il famoso marchio che domina su Amazon, ovvero Cecotec che di elettrodomestici se ne intende eccome.

Portare a casa una friggitrice di questa azienda sarà una garanzia. Si può cucinare veloce tutto ciò che si desidera, si può avere una piena integrazione con il proprio smartphone e soprattutto avere un design che non guasta assolutamente in nessun tipo di ambiente.

Il 50% di sconto attualmente disponibile sul famoso sito e-commerce, permette l’acquisto per 59,90 €, dunque a metà prezzo. Gli anni di garanzia sono sempre due e bisognerà attendere al massimo cinque giorni per riceverla a casa. I dati in merito alla spedizione parlano di un’attesa di 15 giorni ma molto spesso si rivela inferiore.

Display, tasti soft touch e un prezzo al 50%: la friggitrice ideale su Amazon

Godere di un bel design rapportato a funzionalità di altissimo livello è possibile acquistando questa friggitrice ad aria. Quella di tipo smart di Cecotec è meravigliosa: È molto bella grazie alla sua estetica basata sul solito cestello, da 5,5 litri di capienza, e su una parte superiore fatta di tasti soft touch e di un display dove leggere le informazioni.

La cottura di ogni alimento è più veloce e soprattutto salutare siccome si può cucinare senza olio. Basterà dunque attendere poco tempo vista la potenza di 1700 W. Basta inoltre un tocco con l’applicazione ufficiale per cominciare a cucinare ciò che si desidera.

Lo sconto del 50% regala questa friggitrice al pubblico di Amazon per un prezzo di soli 59,90 €, con cui spesso non si acquista neanche un prodotto con capienza minore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.