Niente più problemi di RETE con il router Wi-Fi 6 di Tenda SOTTOCOSTO

I problemi di rete che tanti utenti incontrano ogni giorno in casa possono essere risolti da questo fantastico router di Tenda. Il nuovo RX12 Pro AX3000 offre soluzioni interessanti sia grazie alla sua effettiva potenza di ricezione che internamente.

Il software è davvero interessante per chi ama smanettare, le cinque antenne presenti offrono una trasmissione del segnale limpida e stabile e inoltre il prezzo di vendita garantisce un ottimo risparmio. Grazie all’8% di sconto che Amazon lancia oggi, questo router con Wi-Fi 6 costa solo 59,99 € compresi due anni di garanzia e spedizione rapida entro domani.

Il router Tenda RX 12 Pro è magnifico: solo Amazon lo sconta così tanto

Il router Tenda RX12 Pro AX3000 esteticamente è davvero bello, aggressivo ed elegante allo stesso tempo. Con le sue cinque antenne che possono essere indirizzate in più direzioni, offre una ricezione spaventosa in casa, peraltro su doppia banda.

Il sistema Wi-Fi 6 e la tecnologia Mesh garantiscono una copertura estesa e molto più ampia rispetto agli altri router.

L’esperienza diretta porta a dire che questo è uno dei migliori router disponibili sul mercato. In grado di gestire diverse decine di dispositivi, non perde un solo colpo. Il vero punto di forza è l’estensione del segnale, fedele alla descrizione in quanto arriva veramente ovunque. La sua capacità di permettere ogni configurazione con grande semplicità è fuori dal comune così come quella di gestire una rete VPN.

Oggi il router di casa Tenda è un vero best-buy visto il prezzo che Amazon concede. Con l’8% di sconto dell’offerta a tempo odierna, si arriva ad un totale di 59,99 € con due anni di garanzia e con spedizione entro domani.