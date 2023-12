Nintendo Switch Lite edizione Animal Crossing A RUBA su Amazon

Ottimo prezzo su Amazon per Nintendo Switch Lite nell’edizione speciale Animal Crossing (il gioco è incluso, ovviamente). La console del colosso giapponese costa solo 219,90 euro, spedizione compresa, e sta andando a ruba in queste ore (al momento della stesura di questo articolo restano solo 3 unità).

L’articolo è venduto e spedito da Amazon e la consegna è garantita prima di Natale.

Nintendo Switch Lite edizione speciale Animal Crossing: tutti su Amazon per acquistarla

Lanciata nel settembre 2019 come un’alternativa più economica e focalizzata esclusivamente sulla modalità portatile di gioco, la Switch Lite è una console dai tanti pregi.

La console è più piccola e leggera rispetto al modello originale, rendendola più comoda da trasportare. Ha uno schermo da 5,5 pollici ed è disponibile in vari colori, come giallo, grigio, turchese e corallo. La batteria della Switch Lite ha anche una durata leggermente più lunga rispetto al modello originale.

Dal punto di vista delle performance, la Switch Lite è identica alla versione originale. Esegue gli stessi giochi (anche quelli più acclamati dalla critica, come Zelda Tears of the Kingdom) e offre la stessa esperienza di gioco.

Una delle principali differenze tra Nintendo Switch Lite e il modello originale è che la prima non può essere collegata al televisore e non supporta la modalità tabletop. Ciò significa che non è possibile collegare la console a una TV o rimuovere i Joy-Con come si farebbe con il modello originale. Inoltre, controlli sono integrati e il display è fisso, quindi non è rimovibile.

Insomma, la Switch Lite è pensata per i giocatori che preferiscono giocare principalmente in modalità mobile e che possono fare a meno delle funzionalità descritte poco sopra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.