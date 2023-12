Nintendo Switch OLED in sconto su eBay, il prezzo scende del 30%

Gli amanti dei videogiochi possono ritrovarsi improvvisamente di fronte a sconti clamorosi soprattutto se usano la piattaforma eBay. Il famoso sito e-commerce oggi infatti mette a disposizione di tutti la Nintendo Switch OLED in versione da 64 GB ad un prezzo straordinario.

Parliamo di una console che vanta specifiche tecniche clamorose e un design senza precedenti. Chi acquista questo prodotto può portare con sé ogni volta una vera suite da gaming. Offerte del genere non arrivano sempre ed è pertanto giusto valutarle. Oggi su eBay infatti c’è uno sconto del 29% che garantisce un risparmio di oltre 114 € sul prezzo consigliato di base di 399,90 €.

La Nintendo Switch OLED dunque, grazie a questo sconto, costerà al pubblico di eBay solo 284,99 €. Ricordiamo che si tratta di un prodotto italiano che giungerà a casa vostra al massimo in una settimana.

Su eBay la Nintendo Switch OLED costa meno, le specifiche

Parliamo di una nuova versione che succede a quella che sbarcò per la prima volta nel mondo dei videogiochi. Questa Nintendo Switch OLED ha uno schermo da 7″ proprio di tipo OLED per cui in grado di esaltare alla grande i colori, soprattutto i neri. L’elevato contrasto garantirà quindi un’esperienza di gioco a dir poco straordinaria.

I giochi sembreranno prendere vita, quasi come se volessero uscire fuori dal display. Quando si giocherà in modalità da tavolo, si potrà scegliere l’angolo di visualizzazione preferito, mentre passando uno dei controller ad un altro giocatore, si potrà avviare una sessione di gioco condivisa.

La base è ovviamente inclusa con la console, per cui non bisognerà effettuare altre spese dopo il suo acquisto.

Oggi il prezzo di vendita garantito su eBay è di 284,99 € grazie ad uno sconto del 29%. La spedizione è prevista entro il 7 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.