Nintendo Switch OLED Mario Red Edition: prezzo WOW su eBay

La console ibrida più ambita è in offerta su eBay. Oggi puoi fare tua a soli 288 euro (spedizione compresa) la Nintendo Switch OLED Mario Red Edition, ovvero quella con entrambi i joycon tinti di rosso. Forte di uno sconto non indifferente, la console sta attirando molti appassionati e, infatti, l’inserzione riporta che la quantità disponibile è limitata.

L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi e oltre 36.000 recensioni

Con Nintendo Switch OLED ti diverti ovunque, a casa e fuori: approfitta del doppio sconto eBay

La console portatile del gigante giapponese è pensata per consentirti di giocare praticamente ovunque, anche (e soprattutto) fuori casa. Questo modello della Switch è dotato di un display OLED da 7 pollici con colori intensi e contrasto elevato, e di uno supporto posteriore regolabile ancora più largo, così puoi impostare a tuo piacimento l’angolo di visualizzazione che preferisci quando la posizioni su una superfice piana.

Puoi giocare in due modalità. La prima è probabilmente la più comune: inserisci i due controller Joy-Con ai lati della Nintendo Switch e lanciati in avventure mozzafiato e in divertentissimi titoli, tra cui quelli con protagonista l’idraulico più famoso di sempre, Mario.

In alternativa, se sei casa, puoi collegare la console al televisore sfruttando l’apposita base (inclusa) dotata di due porte USB, una porta HDMI e una nuova porta LAN. Sì, è tutto quello di cui hai bisogno per partite stabili e al massimo delle prestazioni.

La console di Nintendo è molto ambita, soprattutto quando si tratta di edizioni speciali come questa. Come già sottolineato, la quantità disponibile è limitata, quindi è consigliabile completare l’acquisto in fretta per non restare a mani vuote. Per ottenere lo sconto del 18% e completare l’acquisto a meno di 290€ non bisogna inserire particolari codici promozionali, quindi si può procedere cliccando direttamente su “compralo subito” o “aggiungi al carrello”.