Bellissimi e utilissimi gli smartphone così come li conosciamo oggi, ma non tutti ne hanno bisogno. Ci sono persone che ad esempio sono alla ricerca di un telefono cellulare affidabile, con una buona autonomia e da utilizzare solo per alcune funzioni di base, come chiamate, messaggi, radio e qualche foto. Rientra in questa categoria il Nokia 8210 4G/LTE, un dispositivo aggiornato con funzionalità moderne come la connettività 4G/LTE, una fotocamera e la radio FM.

Il prezzo è certamente dalla sua: costa infatti solo 50 euro grazie al doppio sconto proposto oggi su eBay. Ricorda però di inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Funzioni di base e look iconico: il Nokia 8210 4G costa davvero pochissimo su eBay

Il Nokia 8210 4G/LTE è dotato di un display a colori TFT da 2,8 pollici con una risoluzione di 320 x 240 pixel. Nonostante il suo design retrò, il dispositivo offre alcune funzionalità moderne. È dotato infatti di una fotocamera VGA da 0,3 megapixel per scattare foto e video e di una radio FM per ascoltare le stazioni preferite. Non mancano poi il Bluetooth 5.0 per la connessione con altri dispositivi e di una porta micro USB 2.0 per la ricarica e il trasferimento dati.

Il telefono è alimentato da un processore Unisoc T107 e da 48MB di RAM. La batteria da 1450 mAh offre un’autonomia fino a 48 ore in standby e fino a 20 ore di conversazione. Come già anticipato, supporta reti GSM e 4G/LTE, garantendo una connettività affidabile per le chiamate, i messaggi e l’accesso a internet.

Il Nokia 8210 utilizza un sistema operativo proprietario basato su S30+. Questa piattaforma offre un’interfaccia semplice e intuitiva, facile da usare anche per chi non ha familiarità con gli smartphone. Il telefono include alcune app preinstallate, come un browser web, un calendario e una calcolatrice.

Insomma, il Nokia 8210 4G/LTE è un telefono cellulare ideale per chi cerca un dispositivo semplice e affidabile. Con il suo design iconico, le funzionalità moderne e la lunga durata della batteria, questo telefono è perfetto per chi desidera un telefono per le chiamate, i messaggi e le funzioni multimediali di base. Inoltre, il suo prezzo accessibile lo rende un’opzione interessante per chi ha un budget limitato.