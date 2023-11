Oggi ti bastano 59,99€ per uno smartphone Android di Nokia

Pur non essendo un top di gamma, il suo dovere lo fa e alle spalle ha uno dei brand più affidabili in assoluto. Cosa che non guasta di certo. Si tratta del Nokia C2 (2nd Edition), smartphone entry-level che ti permette guardare contenuti in streaming, fare un giro sui social network, leggere le email e così via. Il prezzo? Oggi, con lo sconto Amazon è di 59,99€, spedizione compresa.

Prezzo irrisorio per il Nokia C2 (2nd Edition), smartphone Android con display da 5,7″

Esteticamente il Nokia C2 il suo perché ce l’ha. La parte frontale è occupata quasi totalmente dal display da 5,7″ con risoluzione HD. Le cornici sono leggermente più spesse rispetto al solito, ma non c’è alcuna “tacca” per lasciare spazio alla selfie camera.

Il retro è minimal, la scocca in plastica dura è resistente e piacevole al tatto. Spicca il modulo fotografico rotondo, che ospita una fotocamera da 5 megapixel con flash LED e autofocus. Non ci sono sensori biometrici in grado di riconoscere l’impronta digitale o il volto, ma a questo prezzo a qualcosa bisogna pur rinunciare.

In quanto a prestazioni, ci si deve accontentare. La RAM di base è di 2GB, l’archiviazione interna è invece da 32GB ed espandibile fino a 256GB tramite microSD. Il processore è un quad-core, che fa il suo anche grazie ad una batteria da 2400mAh che garantisce una buona autonomia.

Per concludere, il sistema operativo è Android 11 Go Edition, una versione alleggerita del sistema operativo. È l’ideale per smartphone di questa fascia, così da offrire prestazioni più fluide e senza intoppi.

