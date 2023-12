Nokia G11 Plus SVENDITA FOLLE in corso su Amazon: oggi a MENO di 110€

Se anche tu vorresti tantocambiare quel vecchio smartphone che non funziona più bene, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Sai, che potrai cambiare davvero smartphone e spendere una miseria? Oggi ti puoi portare a casa questo Nokia G11 Plus a solamente 109,99€, invece di 139,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini!

Oggi è il giorno perfetto per cambiare quel vecchio smartphone che hai a casa. Oggi, te lo puoi prendere con mega sconto del 19%. Corri adesso su Amazon, prima che termini e aggiungilo al carrello.

Nokia G11 Plus 4G 64GB, Dual Camera 50 Mp, Display HD+ da 6.5″

Uno smartphone che costa davvero una miseria, ed è infatti, quello con il prezzo più basso su Amazon. Davvero super cercato ed acquistato in questi giorni. Che aspetti ancora, potrebbe esaurirsi oggi.

Linea sottile, elegante, super resistente. Grazie a 2 aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili (Il doppio del numero fornito dalla concorrenza) Nokia G11 Plus è progettato per durare nel tempo.

Android 12 per un’esperienza d’uso semplice! Nokia G11 Plus è dotato di Android 12 che include le ultime innovazioni di Google per un’esperienza più personale, sicura e intuitiva. Il Display HD+ da 6.5 “ e la sua frequenza di aggiornamento di 90 Hz ti permettono di giocare e vedere video e film in streaming senza interruzioni e con una definizione mozzafiato.

Tripla fotocamera da 50 mp con tecnologia IA e HDR per catturare contenuti belli e condivisibili, giorno e notte. Fotocamera anteriore da 8 mp per scattare ottimi selfie.

Il prezzo è davvero il più basso di sempre, quindi fidati, non perdertelo. Corri immediatamente su Amazon, lo troverai con un mega sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.