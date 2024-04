Non ci sono RIVALI per lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, è in SCONTO

Esatto, avete visto proprio bene: oggi lo smartphone più desiderato del momento è in sconto. Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è disponibile su Amazon con un prezzo super conveniente e nella sua variante colorata di viola, peraltro in versione italiana.

Dotato di caratteristiche tecniche che fanno pensare ad un vero top di gamma, questo telefono è sia un camera-phone che un battery-phone. È diventato in poco tempo molto famoso per il suo comparto fotografico con tre sensori ma anche per la sua autonomia.

Il prezzo di vendita in calo del 12% arriva oggi a 349,99 € in esclusiva su Amazon e con due anni di garanzia inclusi.

Questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è disponibile in esclusiva su Amazon

Chi desidera acquistare questo smartphone deve assolutamente farlo adesso che è in sconto. Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G vanta un display da 6,67″ Super QPD con risoluzione in full HD+ a 120 Hz ma soprattutto un hardware di livello. Ci sono 8 GB di RAM, un processore Snapdragon 7s Gen 2 e 256 GB di memoria.

Il comparto fotografico mostra una fotocamera Ultra-Clear con tre sensori di cui quello principale da 200 MP. La batteria da 5000 mAh è il fiore all’occhiello assoluto.

Uno smartphone così performante in genere costa molto di più ma oggi siamo di fronte ad un vero miracolo della tecnologia. Da sempre i dispositivi della gamma Redmi Note di Xiaomi sorprendono per le loro caratteristiche ma questo 13 Pro 5G si è superato. È ampiamente consigliato per chi non vuole avere problemi di autonomia, per chi vuole scattare foto mozzafiato ma soprattutto per chi ama avere prestazioni straordinarie.

Non manca quindi veramente nulla a questo telefono, che oggi è addirittura in sconto in esclusiva con il 12% in meno. Questo significa un risparmio di ben 50 € sul prezzo di listino per un costo totale di 349,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.