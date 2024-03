Non esiste TASTIERA da gaming migliore di questa LOGITECH su Amazon

Il grande sconto che Amazon propone oggi consiste in una tastiera da gaming meccanica del marchio Logitech. La G512 permette a tutti di avere il meglio, con tasti retroilluminati e con più funzionalità che durante le fasi di gioco sono fondamentali.

Il costo scende del 18% con questa offerta a tempo che permette un prezzo di soli 89 € con due anni di garanzia inclusi.

La G512 di Logitech è una super tastiera, oggi costa meno del solito

Cosa potrà mai garantire una tastiera da gaming meccanica rispetto ad una semplice tastiera economica? Certamente prestazioni nettamente superiori, come Logitech ha da sempre abituato i suoi seguaci. Il modello G512 riesce a garantire il meglio, con la possibilità di personalizzare l’illuminazione per ogni singolo tasto godendosi dunque un’integrazione massima durante le fasi di gioco.

Questa tastiera infatti è dotata di un’illuminazione RGB davvero bella, non tipica di tutte le tastiere. La lega in alluminio di livello aeronautico la rende satinata a primo impatto visivo e va a costituire il corpo superiore conferendo un design minimale e arricchito da più funzionalità.

Offerte di questo calibro sono da prendere al volo su Amazon e questo gli utenti lo sanno. Non per caso infatti questa tastiera è stata acquistata da migliaia di persone visto il prezzo super scontato rispetto al solito. Chi vuole il massimo delle prestazioni non può che affidarsi ad un prodotto del genere che come punto di forza ha certamente il design e il grande feedback dei tasti, impossibile da trovare su altri prodotti di questa categoria.

Oggi, grazie allo sconto del 18% su Amazon, l’offerta a tempo propone un prezzo di 89 €, tutto sommato niente male per un dispositivo professionale. Sono due gli anni di garanzia e inoltre basterà attendere solo due giorni per riceverlo a casa.