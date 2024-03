Non farti sfuggire l'iPad 10ª Gen al MINIMO STORICO (-224€)

Il prezzo di partenza dell’iPad di 10ª generazione è di 589 euro. Una cifra per nulla irrisoria. Ebbene, devi sapere che oggi puoi acquistare il tablet di Apple con design full-screen e supporto alla Apple Pencil a soli 365 euro, spedizione compresa. Lo trovi su eBay, ma ricorda di inserire il codice promozionale PSPRMAR24 al momento del pagamento per ottenere lo sconto.

Il dispositivo Apple è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni positive.

L’iPad di 10ª generazione raggiunge un nuovo strepitoso minimo storico: risparmia 224€ su eBay

L’iPad di 10ª generazione si fa subito notare per il design all-screen, con cornici sottili e simmetriche. Proprio come nel caso dei modelli Air e Pro. Il display Liquid Retina è da 10,9″ e si estende fino ai bordi del dispositivo mettendo a tua disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno e offre un’esperienza visiva immersiva con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

Il Touch ID non è andato in pensione. No, non è scomparso, è stato semplicemente riposizionato, e ora trova posto nel tasto superiore. Ti basterà dunque un semplice tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app o confermare un acquisto con Apple Pay.

Il cuore pulsante del tablet Apple è il processore A14 Bionic, con CPU più performante del 20% e GPU migliore del 10% rispetto alla precedente generazione. Il Neural Engine a 16-core invece aumenta le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80% ed è l’alleato principale delle più avanzate funzioni legate al machine learning.

Meritevole d’attenzione è anche la fotocamera frontale, ora posizionata sul lato orizzontale dell’iPad (il “lato lungo”, per intenderci). Ciò consente di guardare sempre l’obiettivo durante una videochiamata FaceTime o quando si registra un video da pubblicare sui social network. Il sensore è da 12 megapixel con angolo di campo di 122° e supporto all’utilissima funzione Inquadratura Automatica (Center Stage).

Infine, per quel che riguarda la connettività, ci sono il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la porta USB-C, che manda in pensione lo standard Lightning anche su iPad. Infine, vale la pena ricordare che questo dispositivo è compatibile con la Apple Pencil di 1ª generazione e con la nuova versione dello stylus con USB-C.