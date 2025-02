Non perdere l'offerta Saily eSIM: naviga ovunque a prezzi imbattibili

Viaggiare all’estero, per lavoro, necessità di famiglia o svago, è spesso associato ad alcune difficoltà organizzative e logistiche, come quelle legate all’utilizzo dello smartphone. Se nei Paesi dell’Unione Europea diversi operatori di telefonia mobile nazionale prevedono minuti, SMS e Giga da utilizzare anche all’estero, non sempre sono sufficienti per le necessità individuali. Senza considerare quando si viaggia in un altro continente con tutte le difficoltà del caso. La soluzione passa dall’attivazione dell’eSIM di Saily, con offerte dedicate e convenienti per tutti i viaggi internazionali.

I motivi per cui attivare un’eSIM Saily

Saily, rispetto agli altri operatori virtuali, ha il grande vantaggio di prevedere un’unica eSIM per tutti i Paesi in cui ci si deve recare. In questo modo non si deve cambiare ogni volta configurazione, ma è sufficiente acquistare il piano più adatto a seconda delle proprie esigenze.

Inoltre Saily non prevede solamente piani nazionali, ma anche regionali, potendo scegliere pacchetti per il Nord America, l’Asia, l’Oceania o l’Europa; una soluzione comoda per chi deve fare più viaggi in un periodo di tempo limitato. È il caso, per esempio, di numerosi professionisti, ma anche di chi deve raggiungere una località lontana e prevede diversi scali e soste durante il tragitto.

Ma l’aspetto probabilmente più conveniente dell’eSIM Saily è dato dalla flessibilità. L’operatore, infatti, consente di acquistare un pacchetto dati su misura alla durata del proprio viaggio. Durante la fase di attivazione è infatti possibile impostare il periodo di tempo (da 3 a 30 giorni) durante il quale usufruire del servizio, senza rinnovi automatici o costi aggiuntivi. Dall’app è possibile monitorare tutto rapidamente acquistando, quando necessario, pacchetti aggiuntivi sempre a prezzi estremamente convenienti.

Per il primo acquisto di un’eSIM Saily, utilizzando il codice TRYSAILY5, è disponibile un ulteriore 5% di sconto per rendere l’esperienza di viaggio ancora più conveniente.