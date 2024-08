Non perdetevi Zed AI: l'editor di testo si arricchisce dell'intelligenza artificiale

Zed è un editor di testo avanzato progettato per lo sviluppo software, noto per le sue elevate prestazioni e funzionalità collaborative. Disponibile per Linux e macOS (presto anche per Windows), Zed combina innovazioni tecniche con un’interfaccia minimale e intuitiva. Progettato per essere estremamente veloce, con una latenza minima e un utilizzo ridotto delle risorse, Zed impegna soltanto circa 250 MB di RAM. Una caratteristica che rende Zed particolarmente adatto per sviluppatori che cercano un editor leggero e reattivo.

Uno degli aspetti più innovativi di Zed, consiste nell’implementazione di Tree-sitter, un framework di parsing che consente di mantenere un albero sintattico aggiornato in tempo reale. Questo approccio supera i limiti dei metodi tradizionali, offrendo funzionalità come evidenziazione del codice, auto-indentazione e ricerca strutturale. Zed supporta inoltre la collaborazione in tempo reale, consentendo a più sviluppatori di lavorare insieme su progetti in modo fluido.

In altri nostri articoli abbiamo analizzato nel dettaglio l’editor per macOS e la versione destinata agli sviluppatori che lavorano su Linux.

La novità Zed AI: cos’è e come funziona

Con l’avvento dei moderni Large Language Models (LLM), ci siamo trovati di fronte a una svolta epocale nel modo con cui il testo viene interpretato e generato. La possibilità di integrare queste tecnologie in un editor di testo evoluto rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Zed AI è un servizio che prova a ridefinire le modalità sfruttabili dagli sviluppatori per interagire con l’intelligenza artificiale ottenendo benefici in termini di generazione e revisione del codice di programmazione.

Gli ideatori di Zed raccontano di aver perfezionato, nel corso dell’ultimo biennio, l’editor rendendolo sempre più veloce e affidabile. Parallelamente, tuttavia, hanno lavorato alacremente per integrare gli LLM nei flussi di lavoro.

Integrazione dell’intelligenza artificiale nell’editor di testo nata dalla collaborazione con Anthropic

Ben conosciamo la rapida evoluzione del modello generativo Claude di Anthropic. La startup, fondata da alcune “menti” fuoriuscite da OpenAI e da altre aziende di primo piano impegnate nel settore delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, ha recentemente introdotto i Claude Artifacts dimostrando come sia possibile ottenere lavori complessi che combinano più tipologie di risorse.

Nel caso di Zed, gli ingegneri di Anthropic hanno apprezzato la semplicità e la potenza dell’editor, iniziando a collaborare al fine di sviluppare ulteriormente il progetto. La collaborazione ha aperto la strada alla nascita di Zed AI, un servizio che integra l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza di codifica.

Zed AI non è semplicemente un altro strumento di assistenza alla programmazione. È un ambiente progettato per sfruttare al massimo il potenziale dell’intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un controllo completo e trasparente per lo sviluppatore.

Il Pannello di assistenza, il cuore di Zed AI

Il Pannello di assistenza è il fulcro dell’interazione con l’intelligenza artificiale di Zed. A differenza di una semplice interfaccia di chat, il pannello proposto da Zed AI è un editor di testo completo che permette di gestire ogni aspetto della richiesta inviata al modello generativo.

Lo sviluppatore può verificare, modificare e affinare i dati di contesto utilizzati dal modello, includendo codice, cronologia delle conversazioni, contenuti di file e altro ancora.

Per facilitare la costruzione di lavori complessi, Zed AI offre una serie di comandi che permettono di inserire rapidamente contenuti specifici. Si pensi alle informazioni provenienti da un file, l’output del terminale o informazioni diagnostiche relative al codice. Questi comandi sono estensibili, consentendo la personalizzazione del flusso di lavoro per adattarsi a esigenze specifiche.

Alcuni esempi concreti:

/tab : Inserisce il contenuto di una scheda aperta.

: Inserisce il contenuto di una scheda aperta. /file : Inserisce il contenuto di un file o di un albero di file specifico.

: Inserisce il contenuto di un file o di un albero di file specifico. /terminal : Include l’output del terminale.

: Include l’output del terminale. /diagnostics : Inserisce informazioni diagnostiche dall’intero codice sorgente.

: Inserisce informazioni diagnostiche dall’intero codice sorgente. /fetch : Inserisce la risposta di un URL HTTP arbitrario.

Trasformazioni in-line: il codice cambia forma in tempo reale

Le trasformazioni in-line sono un’altra caratteristica distintiva di Zed AI. Attivabili con un semplice comando, permettono di trasformare e generare codice utilizzando prompt in linguaggio naturale. Ciò che le rende particolarmente potenti è la loro capacità di operare in tempo reale, con modifiche applicate istantaneamente e in modo fluido, mantenendo lo sviluppatore sempre al centro del processo creativo.

Queste trasformazioni, attivabili premendo CTRL+INVIO e governate dall’intelligenza artificiale, fanno leva sul contesto costruito attraverso il Pannello di assistenza e offrono massima visibilità su ciascun input che influenza l’output del modello. Lo schema integrato in Zed non solo aumenta l’efficacia delle trasformazioni, ma consente anche di migliorare le competenze nello sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale.

Sviluppo di flussi di lavoro complessi e gestione del contesto

Una delle aree di sviluppo più interessanti riguarda i flussi di lavoro complessi. Con il comando /workflow , gli inventori di Zed hanno messo a punto un sistema che permette di orchestrare cambiamenti diretti nel codice, guidati dall’intelligenza artificiale.

Il comando in questione offre un’interazione bidirezionale tra il Pannello di assistenza e i file del progetto, proponendo trasformazioni in-line e modifiche da applicare.

Ricorrendo a comandi come /project , gli utenti possono semplificare l’inserimento di informazioni rilevanti che sono automaticamente trasmesso al Pannello di assistenza.

Conclusioni

Zed AI vuole essere un vero e proprio cambio di paradigma nella programmazione assistita dall’intelligenza artificiale. Non è solo uno strumento, ma una piattaforma evoluta che integra la potenza dell’intelligenza artificiale con la precisione e il controllo richiesti dagli sviluppatori.

Così, se da un lato gli sviluppatori di Zed proseguono nell’attività di miglioramento dell’editor di testo, così come di Zed AI, l’obiettivo resta quello di mantenere al centro della visione l’idea di un ambiente di sviluppo che non solo assiste, ma eleva le abilità di chi lo utilizza. Troppo spesso, infatti, intelligenza artificiale fa rima con “pappa pronta” (peraltro di qualità discutibile): nell’ambito della programmazione, Zed AI cerca di migliorare la situazione rendendo protagonista la figura dello sviluppatore.

Per maggiori informazioni su Zed AI e per provare subito la funzionalità, è possibile far riferimento alla pagina Code with LLMs.