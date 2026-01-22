Non solo crisi RAM: impennata di prezzi anche per altri componenti hardware

Il mercato della memoria digitale si prepara a una svolta epocale: tra strategie di riduzione produzione, riallocazione delle risorse verso l’innovazione e previsioni di tensioni sull’offerta, il 2026 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti per chi acquista e utilizza tecnologie di archiviazione

Le recenti decisioni annunciate dai giganti asiatici Samsung e SK Hynix rappresentano il punto di partenza di una trasformazione che promette di ridisegnare gli equilibri globali, con ripercussioni dirette sia per i consumatori che per i grandi operatori del settore.

Le due aziende, che insieme detengono una quota dominante nella produzione mondiale di NAND flash, hanno scelto di tagliare la produzione wafer rispettivamente del 4,5% e del 10,5% nell’arco del prossimo anno. Questa mossa non è casuale: risponde alla necessità di concentrare le risorse sui segmenti più dinamici e redditizi del mercato, in particolare quelli legati alle infrastrutture AI e ai data center. La DRAM e soprattutto la HBM (memoria a larghezza di banda elevata) sono ormai considerate fondamentali per alimentare la nuova generazione di sistemi AI e servizi cloud avanzati.

Le mosse di Samsung e SK Hynx fanno crescere i prezzi delle memorie SSD

Nel dettaglio, Samsung ridurrà la propria capacità da 4,9 a 4,68 milioni di wafer, mentre SK Hynix passerà da 1,9 a 1,7 milioni. Questi numeri, seppur apparentemente contenuti, rappresentano una svolta strategica di ampio respiro.

L’obiettivo dichiarato è quello di massimizzare i margini di profitto, dal momento che le memorie HBM e DRAM garantiscono ritorni economici ben superiori rispetto ai tradizionali SSD ormai soggetti a una concorrenza sempre più aggressiva e a una domanda meno prevedibile.

Per il consumatore finale e per i costruttori di PC, questa strategia si traduce in uno scenario potenzialmente sfavorevole: la riduzione della disponibilità di NAND flash rischia di generare un aumento dei prezzi e, di riflesso, un rincaro anche dei moduli DRAM. Gli upgrade e le nuove configurazioni hardware potrebbero quindi diventare più costosi, rendendo necessario pianificare con maggiore attenzione gli investimenti e i tempi di acquisto.

Uno spiraglio per i produttori più piccoli?

Non mancano, tuttavia, rischi e incognite anche per i produttori stessi. Una riduzione produzione troppo marcata potrebbe spingere concorrenti più piccoli o nuovi player ad ampliare la propria capacità produttiva, modificando gli equilibri di mercato. Gli analisti sottolineano come il settore delle memorie sia storicamente ciclico: fasi di sovracapacità si alternano a periodi di scarsità, con impatti rapidi e talvolta imprevedibili sui prezzi e sulle strategie di approvvigionamento.

Nel breve termine, è lecito attendersi una relativa tensione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni di archiviazione basate su NAND flash. I distributori, prevedendo un possibile incremento dei prezzi, potrebbero decidere di costituire scorte strategiche, mentre alcuni assemblatori stanno già rinegoziando i contratti di fornitura e diversificando i canali di approvvigionamento per tutelarsi da possibili interruzioni nella catena logistica.

Allo stesso tempo, i grandi operatori di data center e infrastrutture IT si preparano a sostenere costi maggiori per assicurarsi le componenti più critiche, come la HBM e la DRAM, ormai imprescindibili per supportare carichi di lavoro sempre più intensivi e sofisticati. In parallelo, cresce l’attenzione verso soluzioni di ottimizzazione dei design hardware, volte a ridurre la quantità di memoria necessaria senza sacrificare le prestazioni.