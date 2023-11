NordLocker in SUPER SCONTO: 53% in meno per un anno

NordLocker è la cassaforte digitale che puoi portare sempre con te. Adesso puoi farla tua con un incredibile sconto del 53% sul pacchetto annuale: una strepitosa opportunità per mettere davvero al sicuro i tuoi dati e dormire sonni tranquilli. Ti spieghiamo subito come funziona.

NordLocker: come funziona e perché può servirti

Utilizzando una crittografia end-to-end, NordLocker protegge i tuoi file sia sul tuo dispositivo che nel cloud. Immagina di avere il controllo totale sulla sicurezza dei tuoi documenti, foto e video, ovunque tu vada.

La magia di NordLocker sta nell’architettura a conoscenza zero. Non solo mantiene i tuoi file lontani da occhi indiscreti sul tuo dispositivo, ma nemmeno gli sviluppatori dell’app sanno cosa stai crittografando. È il massimo della privacy.

La tua cassaforte digitale personale si estende anche al cloud. Puoi eseguire il backup e sincronizzare i tuoi file in modo sicuro su tutti i tuoi dispositivi. L’interfaccia drag and drop rende NordLocker estremamente user-friendly, garantendo che chiunque possa godere di un po’ più di privacy.

Con NordLocker, diventi il padrone dei tuoi dati. Le chiavi crittografiche sono nelle tue mani, e solo tu decidi cosa condividere e quando farlo. Anche su dispositivi condivisi, la tua privacy è garantita, poiché persino i nomi dei file sono crittografati.

Non rinunciare alla sicurezza dei tuoi file. Approfitta ora del super sconto del 53% su NordLocker per proteggere i tuoi dati in modo facile e affidabile. La tua cassaforte digitale ti aspetta.

