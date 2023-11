NordPass: gestisci le tue password e risparmia il 50% oggi

Se desideri avere a portata di mano un utility manager per gestire le tue password in modo sicuro, NordPass potrebbe essere la soluzione che stai cercando.

Questo password manager non solo ti consente di generare password robuste, ma anche di condividerle in modo sicuro con amici o colleghi.

Inoltre, offre la possibilità di verificare se i tuoi dati sono stati compromessi, fornendo una sicurezza extra alla gestione delle tue informazioni sensibili.

NordPass: la soluzione per gestire le tue password e risparmiare il 50%

NordPass utilizza una crittografia avanzata per proteggere le tue password, archiviandole nel cloud solo dopo essere state crittografate sul tuo dispositivo.

Questo significa che le tue informazioni sono al sicuro da accessi non autorizzati, fornendoti tranquillità e liberandoti da preoccupazioni sulla sicurezza dei tuoi dati personali.

Oggi, puoi approfittare di un’offerta speciale e risparmiare il 50% su NordPass Premium. Pagherai solo 1,49€ al mese anziché 2,99€ e riceverai addirittura 3 mesi omaggio.

Un’opportunità da non lasciarti sfuggire se sei alla ricerca di un modo efficace per gestire le tue password in modo sicuro.

Tra i numerosi vantaggi di NordPass, spiccano la possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey, il salvataggio e la compilazione automatici, la generazione di password complesse e la scansione del web alla ricerca di fughe di dati.

Inoltre, NordPass identifica le password deboli, datate e riutilizzate, fornendoti un livello extra di sicurezza.

Con NordPass, hai la flessibilità di scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze. Tutti i piani sono coperti dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, assicurandoti la possibilità di provare il servizio senza rischi.

Approfitta di questa promozione e unisciti a milioni di persone e aziende che hanno scelto la sicurezza di NordPass per la gestione delle loro password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.