NordPass Premium: risparmia il 50% e ricevi 3 mesi in OMAGGIO

Per assicurare la sicurezza delle tue password e navigare in modo più veloce, potresti provare NordPass. Sulla versione Premium viene applicato uno sconto del 50% se sottoscrivi l’abbonamento biennale.

Inoltre, riceverai 3 mesi di accesso GRATUITO: il costo mensile è di 1,49 euro, che equivale a un caffè corretto.

Con NordPass accedi ai tuoi account da qualsiasi dispositivo con password illimitate

Con NordPass, non dovrai più preoccuparti di dimenticare le tue password. Questo strumento memorizzerà automaticamente un numero illimitato di password e passkey in modo da farti accedere ai tuoi siti preferiti più rapidamente e in modo più sicuro.

Inoltre, sarai in grado acquistare online senza problemi, grazie alla funzione di salvataggio automatico delle password.

Essenzialmente, la flessibilità è fondamentale per quanto riguarda la sicurezza online. Con NordPass, hai accesso ai tuoi dati e alle tue password su tutti i tuoi dispositivi, pc, smartphone e tablet, così non devi limitare la protezione ad una sola piattaforma.

Ci sono alcuni vantaggi principali offerti da NordPass Premium:

generatore di password complesse per creare credenziali sicure in pochi clic;

per creare credenziali sicure in pochi clic; scansione del web in cerca di violazioni dei dati;

condivisione sicura con persone di fiducia;

importazione ed esportazione delle password agevolate;

crittografia dei propri dati a zero knowledge, quindi non accessibile a NordPass.

Anche se tanti browser hanno il loro password manager integrato, NordPass si contraddistingue per le sue potenti funzionalità di sicurezza e adattabilità.

La garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni è offerta con tutti i piani NordPass. L’offerta migliore, tuttavia, è senza dubbio il piano biennale. Non solo l’utente risparmia il 50%, ma riceverà anche 3 mesi OMAGGIO al costo di solo 1,49 euro al mese.

