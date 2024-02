NordPass: proteggi le tue password e genera credenziali imbattibili

NordPass è una piattaforma derivata da NordVPN che ti permette di gestire al meglio. Parliamo di un Password Manager pensato non solo per proteggere le tue password, ma anche per carte di credito e diversi altri dati personali che vengono protetti in modo completamente sicuro. Scopri come funziona e le offerte a te riservate.

NordPass: come funziona e perché dovresti usarlo

Come anticipato, la principale funzione di NordPass è quella di mantenere al tuo sicuro le tue password e tutte le tue credenziali online, inclusi dati personali molto sensibili come le carte di credito.

Tuttavia, questa è solo una parte, seppur la più importante, del servizio perché puoi anche ricevere supporto per generare nuove password inattaccabili per chiunque, condividere le tue password con familiari o colleghi, utile specialmente in ambiente lavorativo e, ancora più importante scoprire se i tuoi dati sono stati coinvolti in una violazione permettendoti di intervenire per tempo.

Tutto ciò avviene sfruttando l’algoritmo di crittografia XChaCha20: NordPass è l’unico Password Manager a farlo e in questo modo rende il servizio più efficiente, veloce e sicuro in qualsiasi situazione. Compatibile con qualsiasi dispositivo e browser, oggi puoi averlo con sconti fino al 53%. Scopri i piani che fanno per te.

