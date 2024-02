NordVPN: 24 mesi di sicurezza + 3 mesi gratis da 3,99€/mese

Gli abbonamenti biennale a NordVPN sono in sconto e ti offrono un regalo. Se scegli uno dei piani per 24 mesi ricevi un coupon che ti da diritto ad altri 3 mesi gratis di servizio per te o da condividere con chi vuoi. Ecco come funziona.

NordVPN: connessioni sicure e tutela della privacy

Oggi, grazie a un’offerta esclusiva disponibile sul sito ufficiale di NordVPN, puoi approfittare di uno sconto dal 51 al 67% su un abbonamento biennale, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti. Questa promozione rende l’accesso a una delle migliori VPN sul mercato non solo conveniente, ma anche un’opportunità per estendere la sicurezza digitale a chi ti sta a cuore.

Quali sono i piani NordVPN? Ci sono 4 piani disponibili e la promozione dei 3 mesi gratis è valida per ogni piano a patto che si scelga un abbonamento biennale. Questi i costi e le caratteristiche principali:

Standard : 3,99 €/mese per VPN, Anti-malware, Tracker e Ad Blocker;

: 3,99 €/mese per VPN, Anti-malware, Tracker e Ad Blocker; Plus : 4,99 €/mese per tutte le funzioni del precedente piano più Password Manager Multipiattaforma e Data Breach Scanner;

: 4,99 €/mese per tutte le funzioni del precedente piano più Password Manager Multipiattaforma e Data Breach Scanner; Completo : 5,99 €/mese per tutte le funzioni del piano Plus più 1 TB di cloud storage crittografato;

: 5,99 €/mese per tutte le funzioni del piano Plus più 1 TB di cloud storage crittografato; Ultra: 7,59 €/mese tutte le funzioni del piano Completo più Incogni, lo strumento per la cancellazione dei dati personali

Tutti i piani prevedono la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con queste configurazioni NordVPN è uno dei provider VPN più scelti dagli utenti di tutto il mondo. Utilizza una crittografia avanzata per proteggere la tua privacy online. Ha oltre 5000 server sparsi in 60 Paesi, consentendoti di superare restrizioni geografiche per accedere liberamente ai contenuti. In più, la politica zero log assicura che le tue attività online rimangano private e non registrate

Visita ora il sito NordVPN e approfitta dei prezzi promozionali e del coupon 3 mesi gratis sugli abbonamenti biennali. Con prezzi a partire da 3,99 euro al mese potrai navigare tutelando la tua privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.