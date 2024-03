NordVPN: 67% di sconto sul piano Ultra

Con il 67% di sconto sul piano Ultra di NordVPN ottieni sicurezza premium a un prezzo imperdibile. Proprio così! Naviga in sicurezza e proteggi la tua privacy online con NordVPN, il servizio VPN leader mondiale. Approfitta dell’incredibile offerta del momento: 67% di sconto sul piano Ultra, il pacchetto più completo per una protezione senza compromessi. La promozione include anche un voucher con 3 mesi gratis da regalare a un amico .

Con NordVPN Ultra avrai:

Sicurezza avanzata: crittografia di livello militare, protezione contro le minacce online, ad-blocker integrato e Threat Protection per bloccare malware e phishing.

Accesso a oltre 5500 server in 60 paesi: naviga senza limiti geografici, sblocca contenuti geo-bloccati e accedi a siti web e streaming con la massima velocità.

naviga senza limiti geografici, sblocca contenuti geo-bloccati e accedi a siti web e streaming con la massima velocità. Funzionalità avanzate: Onion over VPN per una maggiore privacy, Double VPN per un’anonimato rafforzato e Split Tunneling per scegliere quali app utilizzare con la VPN.

Onion over VPN per una maggiore privacy, Double VPN per un’anonimato rafforzato e Split Tunneling per scegliere quali app utilizzare con la VPN. Protezione per tutti i tuoi dispositivi: collega fino a 6 dispositivi contemporaneamente, incluso PC, Mac, smartphone, tablet e router.

Tutto questo a soli 7,59 euro al mese, un prezzo davvero imperdibile per la sicurezza e la privacy che meriti.

Non solo sicurezza: i vantaggi di NordVPN Ultra

Oltre a una sicurezza impeccabile, NordVPN Ultra offre una serie di altri vantaggi che lo rendono la scelta ideale per chi desidera un’esperienza online completa e senza limiti.

Naviga senza lag e streaming fluido: la rete di server ad alta velocità di NordVPN garantisce una navigazione senza lag e un buffering minimo, perfetto per guardare film e serie TV in streaming in alta definizione.Proteggi la tua privacy online: NordVPN ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione, rendendoti anonimo online e proteggendoti da tracciamenti e hacker.

Accedi a contenuti geo-bloccati: con NordVPN puoi superare le restrizioni geografiche e accedere a siti web, app e contenuti disponibili solo in altri paesi. Semplice da usare: l’interfaccia di NordVPN è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha esperienza con le VPN. Assistenza 24/7: il team di assistenza di NordVPN è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti a risolvere qualsiasi problema o rispondere alle tue domande.