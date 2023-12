NordVPN arriva anche su tvOS: la VPN è disponibile sulle Apple TV

Continua a crescere l’ecosistema di applicazioni di NordVPN. Il servizio, considerando da molti come la migliore VPN sul mercato, sia in termini di prestazioni che di sicurezza, è ora disponibile con un’app dedicata anche su dispositivi tvOS e, quindi, sulle Apple TV. Per gli utenti NordVPN è possibile accedere all’App Store, direttamente dalla propria Apple TV, per scaricare l’app della VPN e iniziare a utilizzare il servizio.

Da notare, inoltre, che chi non ha un abbonamento con NordVPN può sfruttare le Offerte di Natale. In questo momento, infatti, il servizio è scontato a 3,79 euro al mese. C’è anche il piano Completo che include 1 TB in cloud e il password manager e che costa 2 euro in più. Le offerte sono legate all’attivazione del piano biennale con 3 mesi aggiuntivi che può essere sottoscritto tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Come usare NordVPN su Apple TV

Utilizzare NordVPN su Apple TV è semplicissimo e consente di sfruttare gli oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, evitando i blocchi geografici all’accesso a un sito o a un servizio web (come i servizi di streaming), e avendo la possibilità di accedere a Internet in sicurezza grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log che elimina il tracciamento.

Tutto quello che serve per usare NordVPN su Apple TV sono:

l’ app di NordVPN

un abbonamento con il servizio

L’app è scaricabile direttamente dall’AppStore della propria Apple TV. Per quanto riguarda l’abbonamento, invece, è possibile fare riferimento all’offerta di Natale che consente l’attivazione di NordVPN al costo di 3,79 euro al mese oppure, con il piano Completo che include 1 TB in cloud e il password manager, al costo di 5,79 euro al mese.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

