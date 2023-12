NordVPN con 1 TB in cloud: -65% con l'offerta di Natale

L’offerta di Natale di NordVPN è l’occasione giusta per accedere al piano Completo del servizio che unisce la VPN illimitata, il Password Manager multi-piattaforma e 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. Si tratta, quindi, di un abbonamento che propone tre diversi servizi pensati per garantire il massimo della sicurezza per i propri dati.

Questa versione di NordVPN prevede un costo di 5,79 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un abbonamento di 27 mesi a prezzo bloccato. Chi preferisce solo la VPN, invece, può attivare l’abbonamento al costo di 3,79 euro al mese. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal link qui di sotto. La promozione è valida solo per unbreve periodo.

NordVPN: 65% di sconto sul piano Completo con l’offerta di Natale

Con il piano Completo di NordVPN è possibile accedere a:

una VPN illimitata , con la protezione della crittografia e una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente; è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti e servizi web

, con la protezione della crittografia e una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente; è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti e servizi web il Password Manager multi-piattaforma

1 TB in cloud, accessibile da tutti i propri dispositivi, con la protezione della crittografia

Questa versione del servizio ha un costo di 5,79 euro al mese con l’attivazione del piano biennale che include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, oltre a uno sconto sulla spesa complessiva del 65%. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Chi preferisce attivare la sola VPN, invece, potrà attivare il servizio a 3,79 euro al mese.

Tutte le proposte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con la possibilità di attivare l’abbonamento anche con pagamento in 3 rate scegliendo PayPal. Da notare, inoltre, che c’è sempre una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.